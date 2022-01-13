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“社区小马哥”马东源：制作抖音短视频 助力社区治理【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 13:15

　　最近，洛阳市涧西区一个名为“社区小马哥”的抖音号逐渐火起来。看过该号视频的社区居民，也亲切地称作者为“小马哥”。

　　然而，该抖音号的主人、郑州路街道龙蓬社区的工作人员马东源，其实是位女士，刚刚获评涧西区“十佳青年”。

　　马东源是一名东北姑娘，后随父母来到洛阳，2016年，32岁的她成为一名社区工作人员。

　　“群众在哪里，我们的工作着力点就应该在哪里！”去年，马东源开始从事文化宣传工作，本着“干一行爱一行”的态度，马东源实地走访了解到社区很多老人通过手机了解资讯，遂转变思路，尝试以视频的形式，传播社区资讯，拉近与社区居民的距离，助力社区治理。

　　说干就干。马东源结合社区工作，以解读相关政策和开展节假日活动为主题展开创作，打造个人IP。思路明晰后，马东源邀请其他同事，一起策划视频、创作文案。工作之余，她还苦练视频技术，有时坐在电脑前两三个小时一动不动，只为做出更好的视频。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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