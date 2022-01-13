老有所乐！洛阳62岁短视频主播一边带货一边带娃【视频】

“这是我今天剪辑上传的第三个视频，现在基本每发布一个视频都能开单。”25日，在洛阳市涧西区N9青年直播(电商)产业社区内，62岁的杨书起一边说着一边在自己的笔记本上记录下了这一天的带货心得及入账金额。

“这是我今天剪辑上传的第三个视频，现在基本每发布一个视频都能开单。”25日，在洛阳市涧西区N9青年直播(电商)产业社区内，62岁的杨书起一边说着一边在自己的笔记本上记录下了这一天的带货心得及入账金额。

这本笔记可是杨书起的宝贝——上面除了载有他的带货“日记”，还密密麻麻地记录了如何涨粉、如何提高视频完播率、如何更好地利用抖音流量池等“干货”。这些“干货”都是杨书起从课堂上学来的。

今年3月，杨书起在朋友的介绍下进入N9青年直播(电商)产业社区内的集美互娱公司，成为一名短视频带货主播。在经过一系列培训后，杨书起在抖音平台上注册了自己的带货账号，让他没想到的是，按照导师教的方法，没过几天，他就“开张了”。