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居民：凌晨清运垃圾太吵 社区：这就协调
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 09:18

　　近日，家住唐宫中路60号院的居民反映，近期，他们经常凌晨被垃圾清运的声音吵醒，希望有关部门帮忙协调解决。

　　“我家楼下有几个垃圾箱，5月以来，垃圾清运车都是在凌晨三四点来清运垃圾。往垃圾清运车里倾倒垃圾的声音很大，垃圾清运车在小区里倒车时，播放的‘倒车请注意’声音也很大，我经常被吵醒。”唐宫中路60号院居民周女士说，她今年86岁，本来睡眠就不好，又被垃圾清运的声音打搅，没法正常休息。

　　记者在该小区走访得知，在小区居民中，老年人占很大比重，不少人都被凌晨清运垃圾的声音打搅了休息。天气越来越热，一些居民晚上休息时想开窗户，但考虑到清运垃圾的声音也不敢开了。

　　居民们希望清运垃圾的时间能推迟一些，清运时的声音小一些。“我们是单位家属院，单位负责物业管理，但我们平时找不到相关负责人，所以不知道该找谁反映。”一名居民说。

　　于是，记者联系了唐宫中路60号院所在的光华路社区，转达了居民的诉求。

　　24日，光华路社区相关负责人说，唐宫中路60号院的垃圾清运工作是被小区物业管理单位外包出去的，他们在了解了居民们的诉求后，马上与小区物业管理单位和垃圾清运单位进行了沟通协调。

　　“垃圾清运车到垃圾中转站倒垃圾有严格的时间规定，因此清运垃圾的时间没办法推到太晚，我们跟垃圾清运单位沟通协调后，让他们将每天清运垃圾的时间调整到早上6点，并且在清运垃圾时注意尽量减小声音。”该负责人说，经过沟通协调，小区物业管理单位也表示愿意对小区内垃圾箱摆放的位置进行优化，尽量减小清运垃圾给居民带来的影响。

　　小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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