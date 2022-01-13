百亿元授信支持洛龙区发展

25日，洛龙区与浙商银行洛阳分行签订战略合作协议，获意向性授信100亿元。

25日，洛龙区与浙商银行洛阳分行签订战略合作协议，获意向性授信100亿元。 25日，洛龙区与浙商银行洛阳分行签订战略合作协议，获意向性授信100亿元。 根据协议，围绕城市更新、产业发展、文旅文创、民生保障等重点工作，浙商银行洛阳分行将集中优势资源满足洛龙区企业融资需求，协助企业降低整体财务资金成本，提升经营效率，通过开辟绿色通道、提供专项额度、简化审批流程、量身定做结构性融资方案等方式，为企业提供“一揽子”差异化、综合化金融服务，加快实现投放总额100亿元的合作目标，为洛龙区乃至全市经济发展提供强有力金融支持。 洛龙区将紧盯“对标深圳南山，建设创新高地”总体目标，进一步优化金融生态环境，结合深入推进“万人助万企”活动，依托合作助力辖区企业发展，加快打造政银企合作平台新标杆。 市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 崔璨)