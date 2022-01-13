坚持党建引领 推进组织建设 不断开创人民政协事业新局面

25日，市政协党组理论学习中心组举行集体学习研讨(扩大)会议，市政协党组书记、主席杨炳旭主持会议并讲话。

25日，市政协党组理论学习中心组举行集体学习研讨(扩大)会议，市政协党组书记、主席杨炳旭主持会议并讲话。

会议深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，中央政协工作会议和省委、市委政协工作会议精神，传达学习市委专题研究政协组织建设工作会议精神。与会人员以深入学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话为主题，围绕全国政协第139期干部培训班暨加强和改进新时代市县政协工作专题研讨班学习内容畅谈学习体会。

杨炳旭强调，要进一步深学深悟，深刻理解加强党对人民政协工作的全面领导、充分发挥人民政协在国家治理体系中的制度优势、广泛凝聚共识画好团结奋斗同心圆、强化责任担当锻造过硬队伍等重要论述，把学习贯彻成效真正体现到实际工作中。要坚持问题导向，着力解决贯彻落实中存在的薄弱环节问题，认真研究破解市县政协“两个薄弱”问题、着力提升协商质量、扩大凝聚共识渠道、提升委员履职能力等方面的具体举措，切实推动中央、省委、市委各项部署要求落地落实。要强化责任担当，持续推动中央政协工作会议精神走深走实，在“坚决维护核心”上毫不含糊，坚定不移坚持党的全面领导；在“倾力服务中心”上担当作为，全面提升专门协商机构效能；在“广泛凝聚人心”上笃行不怠，汇聚奋进新征程的磅礴伟力；在“锤炼作风本领”上善作善成，持续提高政协两支队伍整体效能，不断开创人民政协事业新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)