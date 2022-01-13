老乡从上海返洛 “记者跑腿”帮了忙

这几天，因90多岁的父亲突发重病，探亲滞留上海的马女士急需回洛照看。

这几天，因90多岁的父亲突发重病，探亲滞留上海的马女士急需回洛照看。但马女士所在上海的居委会要求返乡人提供家乡开具的接收证明，才能给她发放离沪证明。因洛阳未开过此类证明，上海迟迟不予放行。马女士拨打热线66778866紧急求助。

66岁的马女士家住西工区纱厂东路一小区，去年12月到上海的女儿家探亲，原定于今年3月回洛，但因疫情滞留在女儿家中。

“这段时间，上海的疫情防控形势趋稳，我住的地区是低风险地区，我的核酸检测结果也一直是阴性，为了不给家乡添麻烦，我原想等上海本轮疫情结束后再回洛阳，但5月18日接到电话，90多岁的父亲突发脑出血被紧急送到医院，目前在重症监护室！”电话里，马女士哭着说，她和女儿商议后决定回洛照看老人，却被一纸证明拦住回家路。

马女士说，她和女儿到上海市长宁区虹桥路街道伊犁居委会咨询返乡事项了解到，要想申请离沪，除了填报健康情况，还需要提供申请人家乡村委会或居委会开具的接收证明。“我所属的小区在西工区健康东路社区，工作人员说只要落实好防控政策是可以回洛阳的，但没有办法开证明。”马女士说，没有家乡的接收证明，伊犁居委会也没法给她开具离沪证明。

跑几天也没办好离沪手续，马女士情急之下向新闻热线66778866求助。记者闻讯立即与马女士核实信息，并于24日下午赶到健康东路社区咨询。

“按照咱洛阳的疫情防控政策，提倡减少非必要流动以及非必要不返洛，但对于马女士这样的情况，只要她提前做好报备及检测等疫情防控措施，是可以随时回来的，我们没开过接收证明，也不需要什么接收证明。”健康东路社区工作人员说。对此，记者又向西工区疫情防控指挥部求证，得到了一样的说法。

那对于两边不一样的规定，有没有其他办法？记者与待在伊犁居委会的马女士反复进行电话沟通，并最终与伊犁居委会的工作人员达成一致意见：家乡村委会或居委会工作人员口头接收也可以。随后，记者与马女士视频通话，健康东路社区工作人员通过视频向伊犁居委会工作人员介绍洛阳政策。当天17时许，马女士给记者回复：“通行证已经开好，非常感谢您的帮助、沟通，这回你们帮大忙了！”

昨日16时许，马女士已乘坐高铁顺利抵达洛阳，目前已点对点被转移至隔离酒店。“再次谢谢洛阳晚报，我这边会配合做好隔离，期待尽快解除隔离回家照看家人。”马女士说。

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