坚持以文明城市创建为统领——二论推动全国文明典范城市创建和城市提质迈上新台阶

聚焦加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市，在洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会上，市委书记江凌着重提出进一步增进五方面共识，首先一条就是以文明城市创建统领城市提质。强调“统领”二字，意味着将文明城市创建置于抓好城市工作的首位，贯穿于城市提质各领域、全过程，具有深远意义。

城市，因文明而美好。

聚焦加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市，在洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会上，市委书记江凌着重提出进一步增进五方面共识，首先一条就是以文明城市创建统领城市提质。强调“统领”二字，意味着将文明城市创建置于抓好城市工作的首位，贯穿于城市提质各领域、全过程，具有深远意义。

文明城市创建是党和国家统筹物质文明和精神文明协调发展的重要抓手。从理想信念教育、经济发展和科技进步、城市市容市貌等30个测评指标，到加强思想道德建设、坚持创新驱动发展、建设优美环境等72项测评内容，再到与之对应且更具体的140条测评标准，透过全国文明城市测评体系可以看到，文明城市创建本身涵盖了政治、经济、社会、文化、生态等五大文明内容，对城市而言既是一次全面体检，也是一次全面升级，带动的是城市硬件与软件、面子与里子、颜值与气质的全方位跃升。

更进一步讲，城市工作涉及方方面面，以文明城市创建为统领，不仅可以提升城市的品质和文明程度，更能调动各方力量、资源参与到城市建设中来，激发“牵一发而动全身”的效应。面向“十四五”，洛阳确立了打造平台型创新城市、全国文明典范城市、青年友好型城市三大城市发展新标杆，设定更高目标，就是为了全方位提升城市承载力、亲和力和感召力，这与文明城市创建的目标、任务、内涵高度契合。从一定角度看，洛阳要更加出彩“城”长，文明城市创建就是风向标、指挥棒、参照系，就是实现城市新跨越的必由路径。

提纲挈领总会纲举目张，抓对点子方能事半功倍。回首来路，借助文明城市创建这个总抓手，我们解决了很多长期难以解决的难题和痛点，更以全国文明城市“四连冠”的成绩，拼来了城市面貌的日新月异、人民群众的幸福攀升。而回顾过去半年，从洛龙围绕“公共服务进社区”率先建成投用12个社区体育公园，到西工以108处公共服务场所让百姓“不出社区，把事办成”，再到宜阳融资55亿元打造囊括“一桥两园四体四中心”的现代化城市客厅……“软硬兼施”、内外兼修，全市上下紧盯“文明典范”这个更高设定，在城市提质上拿出了更大的力度，展现了更新的气象。

看到变化，更要看到问题和不足。正如此次会议透露的，据中央文明办今年实地测评，我市在除省会城市以外的100余座地级全国文明城市中排名处于中下游，省内排名亦不如人意，这着实令人警醒与深思！可以说，排名的落后，表面上是指标的落后，实质上是城市综合实力与治理能力、形象魅力和发展活力的落后，是思想认识与工作思路、能力水平和落实力度的落后！

现状必须改变，出彩更需奋力！我们要推动文明城市创建工作持续争先晋位，城市提质工作不断迈上新台阶，就必须提升站位深化认识，以创建全国文明典范城市为统领，始终把思想政治引领和思想道德建设摆在首要位置、贯穿工作始终，既有效推进城市基础设施升级，又积极推动市民思想道德素质、社会文明程度、城市治理水平提升，真正实现文明创建和城市提质融会贯通。

路子找对了，每一步都不会白走，每一步都是迈向成功。以文明城市创建为统领，志不改、道不变、力不减，我们定能实现“让城市更出彩、让百姓更幸福”的提质蝶变！（洛平）