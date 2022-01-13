两男子学偷车技术　“师徒”3人纷纷落网

近日，市公安局涧西分局破获一起系列盗销摩托车案件，抓获违法犯罪嫌疑人4名，追回2辆被盗摩托车。

近日，市公安局涧西分局破获一起系列盗销摩托车案件，抓获违法犯罪嫌疑人4名，追回2辆被盗摩托车。

近期，涧西区发生多起公路赛摩托车、踏板电动车被盗案。市公安局涧西分局巡特警大队民警经调取案发现场及周边监控视频，锁定作案人员为2名至3名男青年，遂调配警力，加大街面防控力度。

16日晚，民警在涧西区一城郊村附近盘查时，发现两名男青年驾驶的公路赛摩托车系被盗车辆。

两名男子被传唤至公安机关后，供述了他们盗窃的犯罪事实。两人供述，他们跟另外一名男子学了偷车技术，盗窃摩托车、电动车后，以几百元不等的价格转手销赃获利，所得赃款均被挥霍。

经突审和顺线追踪，办案民警相继抓获了两名男子的“师傅”和一名收赃嫌疑人员，追回被盗公路赛摩托车2辆，并破获10余起涉及涧西、西工、老城等地的摩托车、电动车盗窃案。

目前，案件正在进一步侦办。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）