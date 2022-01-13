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夫妻俩在高速引线停车争吵 民警及时上前劝阻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 08:24

　　近日，夫妻俩因丈夫喝醉酒，在高速公路发生争吵追逐，女子还或许因生气突发疾病。幸好，高速口执勤民警及时发现并救助。

　　23日22时许，在宁洛高速洛阳周山收费站疫情防控卡点，在此执勤的珠江路派出派民警发现高速公路引线上有一对男女在吵架，还在快车道上追逐，非常危险。民警立即追上前，将双方劝阻拉开至路边安全地带。

　　经询问，俩人系夫妻关系。妻子开车由周山收费站出站后，因在副驾驶坐着的丈夫喝多了，俩人在车上争吵起来。随即，妻子停车，独自沿着收费站下站口引线走，丈夫下车追，并与妻子发生争吵撕拽。

　　民警说，他们先把女子带到疫情防控卡点值班办公室进行安抚，在给她倒水时，发现她或许因生气，突然浑身剧烈抽搐、呼吸急促，就赶紧采取相关急救措施。

　　很快，接到求助的120救护车到达现场，民警协助将女子抬上车送医院急救。经救治，该女子已康复。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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