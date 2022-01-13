李俊贤：努力向学 蔚为国用

李俊贤金句：科研需要什么，就学习什么。

李俊贤金句：科研需要什么，就学习什么。

《李俊贤传》中有这样的记载，在李俊贤院士的家里，书桌边、茶几上、床头摆放着各类书，有些与他的专业相关，有些看起来没有直接联系。即便在取得各种成就之后，他也一直坚持学习，毫不松懈。

近日，记者走进了李俊贤院士的家，被眼前的景象深深震撼。在他的家里，每间屋里都摆放着书柜，有些书已经泛黄，书页上有密密麻麻的批注。

《李俊贤传》记录了一位业内人士对他的评价：李俊贤潜心研究、无私奉献、以身作则，以丰富的学识和高尚的品德向世人诠释了“学高为师，身正为范”的内涵。

李浩讲述了父亲李俊贤每天的学习安排：早上5点起床看资料，上班时在办公室、实验室、图书室来去匆匆，回家吃完晚饭在书房伏案到深夜，并坚持睡前“吾日三省吾身”，总结今天，安排明天，几十年如一日。

黎明化工研究设计院科技规划部副主任程磊曾当过李俊贤院士的秘书。他说，李俊贤院士有随时学习的习惯，衣兜里总是装着记满名词、术语和各种新技术、新构思的小本子，即使开会、出差途中也不忘看、背。当大家都赞扬他始终保持学习的好习惯时，李俊贤却风趣地告诉大家，他这是在对自己的记忆力进行强化训练，以勤奋学习的态度与老年化进行顽强斗争。

“父亲在家主要是学习，而且不喜欢被打扰，不能耽误他的时间，不能说重复的话。”李浩说，父亲最爱吃包子，为节省时间不用筷子，“因为不用筷子，就不耽误思考问题”。父亲有严重的胃病，母亲需要经常提醒他按时吃饭、吃药，可有时父亲觉得这也耽误时间。

既然选择了科技报国，便只顾风雨兼程。鲐背之年，本该享受子孙绕膝、其乐融融的天伦之乐，李俊贤院士却始终保持着学习状态，关注科研最新动态，关心着他一生挚爱的科研事业的发展。“科研需要什么，就学习什么”，成为李俊贤院士拳拳报国心的最好诠释！（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张云众）