老娘闹着回老家怎么办

五月麦黄。五月五端午节前后是麦收时节，在旧时的洛阳乡下，闺女惦记爹娘，怕他们忙着干农活顾不上做饭，会回娘家送点儿吃食。

编者按

下周五是端午节。旧时每逢端午，出嫁的闺女便?上篮子，装上油饺子和糖糕，回娘家串门，探望双亲。如今虽说生活节奏快、工作忙，但再忙也该回去看看爹娘、表表孝心，古今都是这个理。

五月麦黄。五月五端午节前后是麦收时节，在旧时的洛阳乡下，闺女惦记爹娘，怕他们忙着干农活顾不上做饭，会回娘家送点儿吃食。

端午的吃食除了粽子，还有糖糕和油饺子。油饺子是油炸食品，半圆形荷包状，烫面做皮，边儿上捏褶，包着韭菜粉条馅儿；糖糕也是油炸的，扁圆形，烫面做皮，裹着红糖或白糖馅儿。

这两样吃食扛饥，也象征日子如蜜里调油、红红火火，拿它们孝敬爹娘、庆祝丰收再好不过。爹娘吃不吃不重要，重要的是儿女的心意——过节回家陪陪老人，比送啥都强。

“诗囚”的幸与不幸

端午节三天假，有人忙着工作，没空回家；有人身在外地，不便回家——反正来日方长，以后有时间了再多陪陪父母。

唐代的孟郊可不这么想。

孟郊人称“诗囚”，写过一首人人皆知的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”话浅情深，感人肺腑。

“诗囚”运气不好，不但是诗歌的“囚徒”，也是人生的“囚徒”：考科举考了半辈子，找工作找了半辈子，两鬓斑白才在东都洛阳落了脚。

他又是幸运的，因为他有一位好母亲。孟郊的父亲很早就去世了，撇下孤儿寡母相依为命。母亲拉扯着他和两个弟弟，旁人都觉得这家人的日子怕是过不下去。孟郊的母亲坚强能干，她四处找活儿贴补家用，不但让三个孩子吃饱了饭，还从牙缝中省出学费，供孟郊读书，期望他改变命运，出人头地。

孟郊学成后，从浙江北上赶考奔前程。母亲坐在灯下为他缝制新衣，那温馨的画面让他一生难忘。

现实很残酷，孟郊科考失败，花光了盘缠，“本望文字达，今因文字穷”。他一度心灰意冷，隐居在洛阳附近的嵩山一带。

怕母亲担心，孟郊在寄给老家的信里报喜不报忧，但是母亲敏锐地察觉到一切，送上贴心的安慰和鼓励，为他打气，劝他不要放弃。

“喊娘有人应”是一种幸福

公元796年，孟郊在母亲的鼓励下再次进京赶考。

这时，他已年近半百，一事无成，但母亲仍把他当宝贝。好友韩愈得知孟郊“始以尊夫人之命来集京师，从进士试”，感慨不已：就算全世界都放弃了你，母亲也不放弃你呀！

这一回，孟郊终于考中了进士。母亲鼓励他到洛阳参加铨(音同全)选，竞聘职位。

公元806年，时任河南尹的郑馀庆举荐孟郊到洛阳“交通局”任职，当水陆运从事。

孟郊在洛阳立德坊定居，过上了安稳日子。他将一切安排妥当后，马上把母亲接到身边尽孝。既然老家离得远，不方便回乡探望母亲，那就创造条件和母亲在一起，天天都能照顾她。

历经世事沧桑，见惯世态炎凉，他早已明白，没什么比亲情更珍贵，年过半百叫娘有人应，那是天大的幸福。

美男子的选择

如果老娘不愿意住在京城呢？西晋潘安面临的就是一道让人头疼的选择题。

潘安是中国古代著名的美男子，而且很有才华。在他生活的时代，洛阳是京城所在地，潘安青年时期曾在洛阳太学读书。后来他当了官，把寡母从郑州中牟接到身边侍奉，一有空就陪母亲四处闲逛散心。

只是人老思乡，潘安的母亲生了病，在京城住不习惯，心心念念想回老家。

让生病的老母亲独自一人回老家生活，于心不忍；请假陪母亲还乡，耽误工作，恐怕上司有意见。忠孝不能两全，这道选择题该怎么做？

在有些人看来，男人嘛，事业最重要，不如劝老母亲暂时牺牲一下，忍一忍，继续住在京城。反正母亲为了孩子，可以舍弃一切。

潘安做了不一样的选择。他不顾上司劝阻，呈上辞职报告，陪老娘还乡，说：“我要是贪恋荣华富贵，不管我娘高不高兴，那算什么儿子？”

回乡后，潘安耕田种菜，卖菜得了钱，就给母亲买她爱吃的食物。他还喂了一群羊，挤羊奶给母亲喝。在他的精心护理下，老人家的病好了，安度晚年。

工作没了可以再找，爹娘没了上哪儿找去？尽孝要趁早，学学孟郊和潘安，常回家看看，多陪陪爹娘吧。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)