洛阳今年87381人报名参加高考 全市设2762个考场

昨日，我市召开2022年普通高等学校招生考试考务工作会，对高考各项工作进行安排。记者第一时间打探实用信息，方便考生、家长备考。

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87381人报名参加高考 全市设2762个考场

今年，我市高考报名考生87381人，比去年增加6859人。其中，普通类考生61649人、对口生17597人、专升本8135人。全市共设10个考区，65个考点，2762个考场，比去年增加181个考场。

城市区(不含偃师、孟津)共报名35981人，较去年增加2815人，共设31个考点，1109个考场。

城市区(不含偃师、孟津)考点

>普通类考点(18个)

考试时间：6月7日、8日。

具体考点：

涧西区(5个)市二中联盟校区、洛阳理工附中、市二中景华校区、河科大附中、市五十九中。

西工区(3个)市三中中州校区、市外国语学校、市二十六中。

老城区(2个)市六中、市三中东城校区。

瀍河区(2个)市回中、市一中。

洛龙区(6个)市八中、洛阳一高(第一考点)、洛阳一高(第二考点)、市十四中、市第二实验中学、市十二中。

>对口生类考点(7个)

考试时间：6月7日、8日。

具体考点：

东升二中、河洛中学、市九中、市一职高、市十九中、市五十五中、市四十六中。

>专升本类考点(6个)

考试时间：6月9日。

具体考点：

洛阳师范学院、洛阳理工学院、河南林业职业学院、河南推拿职业学院、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院。

值得注意的是，今年我市小语种考生有2013人，较去年增长120.7%。小语种考生仍单独编场。市招生考试中心普招科科长高冰南说，普通类考生按照“就地、就近”原则安排考点，例如某考生所在高中在西工区，考点也安排在西工区。考生在考前3天到5天能领准考证，可知晓本人所在考点、考场等信息。