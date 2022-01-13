偷盗石磨与牛槽 5名男子被采取刑事强制措施

说起石磨、牛槽等老物件，想必老一辈的人比较熟悉。日前，5名男子到新安县一村庄，欲将无人看管的石磨等搬走，被村民拦住去路。目前，5人已受到处罚。

说起石磨、牛槽等老物件，想必老一辈的人比较熟悉。日前，5名男子到新安县一村庄，欲将无人看管的石磨等搬走，被村民拦住去路。目前，5人已受到处罚。

15日下午，新安县公安局北冶派出所民警高奎奎接到群众报警称，在北冶镇关址村，有人偷盗石磨、牛槽等石制物品。他和同事到达现场时，报警人姬先生和村民拦住一辆皮卡，车上有5名男子。

姬先生告诉民警，早些年他搬到县城居住，目前老宅无人，老宅门口及院落周边放有石磨、牛槽等老物件，均是老一辈人以前使用的。当日下午，他接到侄子的电话，5名陌生男子来到村里，将石磨等老物件往车上搬，赶紧通知了他。其间，5名男子察觉到异常，将已搬上车的老物件丢弃，驾车离开，被村民拦下。

高奎奎调查得知，被拦的是杨某、刘某等人，来自洛阳。据5人交代，他们走村串巷收购石制物品，准备在家中摆设，路过关址村看到无人看管的石磨、牛槽、猪槽、门墩等10件石制物品，想将这些物品据为己有，在搬运过程中被人发现。

高奎奎说，现在不少人到农村寻觅老物件，可放置在酒店、宾馆等场所做装饰，因此老物件现在成了“稀罕品”，那10件老物件初步估价2万元。目前，杨某等5人已被采取刑事强制措施，此案仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 李鹏 通讯员 李昌豫）