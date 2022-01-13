洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

偷盗石磨与牛槽 5名男子被采取刑事强制措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 08:23

　　说起石磨、牛槽等老物件，想必老一辈的人比较熟悉。日前，5名男子到新安县一村庄，欲将无人看管的石磨等搬走，被村民拦住去路。目前，5人已受到处罚。

　　15日下午，新安县公安局北冶派出所民警高奎奎接到群众报警称，在北冶镇关址村，有人偷盗石磨、牛槽等石制物品。他和同事到达现场时，报警人姬先生和村民拦住一辆皮卡，车上有5名男子。

　　姬先生告诉民警，早些年他搬到县城居住，目前老宅无人，老宅门口及院落周边放有石磨、牛槽等老物件，均是老一辈人以前使用的。当日下午，他接到侄子的电话，5名陌生男子来到村里，将石磨等老物件往车上搬，赶紧通知了他。其间，5名男子察觉到异常，将已搬上车的老物件丢弃，驾车离开，被村民拦下。

　　高奎奎调查得知，被拦的是杨某、刘某等人，来自洛阳。据5人交代，他们走村串巷收购石制物品，准备在家中摆设，路过关址村看到无人看管的石磨、牛槽、猪槽、门墩等10件石制物品，想将这些物品据为己有，在搬运过程中被人发现。

　　高奎奎说，现在不少人到农村寻觅老物件，可放置在酒店、宾馆等场所做装饰，因此老物件现在成了“稀罕品”，那10件老物件初步估价2万元。目前，杨某等5人已被采取刑事强制措施，此案仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 李鹏 通讯员 李昌豫）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新方案公布！涉及洛阳市区小学、初...
  • 全国第一！洛阳6个项目入选“新时代百...
  • 今年年底前，洛阳将建成59个街道综合...
  • 洛阳今年将全面完成单体超市化农贸市...
  • 中考生速看！洛阳市2022年中招模拟考...
  • 洛阳今年87381人报名参加高考 全市设2...
  • 洛阳第七！全国城市传播百强榜揭晓
  • 总编一线行：富美宜阳，乡村“不一样...
  • 累了能歇脚，渴了有水喝！伊水游园新...
  • 洛阳中心城区今年将新增集中供热面积1...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    野燕麦

    走进美丽乡村 火龙庙

    红尘视觉 两个小精灵

    翠鸟
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605