除栾川外 本周洛阳其他县区将入夏

今日洛阳全区多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到30℃。

近几天，洛阳持续晴朗暴热，太阳火辣辣的。北方不少城市已经进入气象学意义上的夏天，也就是我们说的入夏。

中国天气网发布的最新全国入夏进程图显示，截至24日，我国进入夏季的区域面积已经超过150万平方公里。华南大部分地区、四川盆地、华北、黄淮及新疆南部、云南南部等地均已进入气象学意义上的夏季。

从气象学上讲，当某地连续5天日平均气温大于等于22℃时，那么这5天中的第一天就是夏天的开始。记者了解到，洛阳常年入夏时间在5月23日前后，受全球变暖等综合气候因素影响，近年洛阳入夏时间偏早，比如，去年5月8日入夏，较常年提前半个月；2020年5月15日入夏，较常年提前8天；2019年5月16日入夏，较常年提前7天。

气象数据显示，目前洛阳部分县区已经入夏，偃师23日入夏，是洛阳各县区中入夏最早的，孟津和新安24日入夏。“未来几天晴好天气持续，本周除栾川外，其他县区将入夏。”市气象局预报员介绍。

来看看最新天气预报。根据最新气象资料分析，短期内受高空下滑槽影响，预计今天白天，洛阳全区多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到30℃；今天夜里到明天白天，洛阳全区多云转晴天，西南风2级到3级，气温17℃到32℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)