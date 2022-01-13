共建法治洛阳！洛阳中院召开《2021年度全市法院行政案件司法审查报告》新闻发布会

今日上午，洛阳中院召开新闻发布会，向社会发布《2021年度全市法院行政案件司法审查报告》(以下简称《审查报告》)。

今日上午，洛阳中院召开新闻发布会，向社会发布《2021年度全市法院行政案件司法审查报告》(以下简称《审查报告》)。

发布会上，王振中围绕《审查报告》内容，对2021年全市法院审理的行政案件基本情况进行了通报。

据《审查报告》显示，2021年洛阳市行政机关依法行政水平不断提高，积极做好行政应诉工作的意识明显提升，实质性化解行政争议能力有所增强，客观上反映法治洛阳、法治政府、法治社会建设取得显著成效。

行政诉讼案件总数稳中有降。2021年全市法院共受理行政诉讼案件2249件(新收2082件、旧存167件)，其中一审收案1711件，二审收案538件，案件总数相较2020年的2411件下降了6.72%，首次实现负增长。

行政诉讼案件分布特点更明确。首先是地域分布不均匀，诉高新区、洛龙区及辖区内行政机关共705件，占全市新收案件总数的33.86%；其次是行政诉讼案件涉及行政管理范围相对集中，案件类型主要集中在城乡建设和自然资源、乡镇政府行政管理两大领域，共1548件，占全市新收案件总数的74.35%。

行政审判促进营商环境不断优化的能力进一步提升。2021年全市两级法院通过办理规范市场主体行为类行政案件，严格审查非诉行政执行案件，规范了市场秩序，优化了营商环境。

社会公众对行政执法监督更加广泛。2021年社会公众对行政机关的监督领域不再局限于自然资源、住房和城乡建设等传统行政管理领域，涉及教育、卫生健康、民政、公共服务等领域的行政案件数同比增长6.7%。

行政机关负责人出庭应诉率大幅提升。2021年两级法院共审结一审、二审行政案件2089件，其中开庭1315件，行政机关负责人出庭应诉877件，出庭率66.69%。

另外，结合行政审判工作实践，《审查报告》从行政机关违反法定程序、未尽审慎审查义务、举证不规范或未举证、适用法律法规不当、履职担当意识不够等五个方面总结出行政机关败诉的原因，并附有典型案例以便参考。

此次发布的《审查报告》，还对提升行政机关依法行政能力、加强法治洛阳建设提出了建议：

在进一步强化依法行政意识方面，要充分运用法治思维和法治方式推进工作。行政机关要不断增强依法行政意识，规范行政权力运行，强化行政行为监督，坚持对重大项目法律风险评估，不断推进洛阳法治政府建设再上新台阶。

在进一步完善争议多元化解机制方面，要从源头上预防和化解行政争议。行政机关要持续加强行政争议实质性化解工作，强化行政争议源头治理，共同预防和遏制行政滥诉，真正使司法成为行政争议化解的最后一道防线。

在进一步理解和支持人民法院行政审判工作方面，要深化司法与行政的良性互动。行政机关要不断完善行政机关负责人出庭应诉机制，健全司法与行政互动交流机制，重视对司法建议的落实和反馈，共同营造更加公平公正的法治环境。

下一步，洛阳中院将以发布《审查报告》为契机，不断提升工作格局，增强服务能力，提高审判质效。(洛报融媒·洛阳网见习记者史佳于 文/图)