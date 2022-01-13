今年年底前，洛阳将建成59个街道综合养老服务中心、20个社区体育公园

日前，洛阳出台城市区公共服务进社区专项工作实施方案，从文化、体育、养老等方面进一步提升洛阳基层公共服务体系，助力全国文明典范城市创建。其中，方案明确，今年年底前，要建成59个街道综合养老服务中心、20个社区体育公园。
日前，洛阳出台城市区公共服务进社区专项工作实施方案，从文化、体育、养老等方面进一步提升洛阳基层公共服务体系，助力全国文明典范城市创建。其中，方案明确，今年年底前，要建成59个街道综合养老服务中心、20个社区体育公园。
日前，洛阳出台城市区公共服务进社区专项工作实施方案，从文化、体育、养老等方面进一步提升洛阳基层公共服务体系，助力全国文明典范城市创建。其中，方案明确，今年年底前，要建成59个街道综合养老服务中心、20个社区体育公园。
文化进社区
根据方案，洛阳将加强文化阵地建设，按照全省2022年“喜迎二十大·欢乐进万家”文化活动主题，结合实际在全市陆续开展非遗文化展演、社区广场舞、大合唱比赛，“喜迎二十大”书画、摄影、征文作品选拔赛等文体系列活动。同时，统筹队伍建设，组建新时代文明实践活动“策划师”队伍，深化拓展乡村(社区)文化合作社队伍建设，引导社会文化企业运营团队进社区。
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