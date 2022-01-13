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洛阳出台城市区“门前三包五不准”责任制专项整治提升实施方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 19:27

　　实现城市精细化管理，必须将责任落实到最后一米、最后一人，让人民群众在家门口、于细微处感受到城市温度。为严格落实城市区“门前三包五不准”责任制，日前，我市出台专项整治提升实施方案。

　　方案明确，沿街单位、居民、商户要包环境卫生、包绿化管理、包市容秩序，不准乱倒垃圾、不准损坏树木、不准乱贴乱画、不准私摆乱放，不准店外经营。通过严格落实“门前三包五不准”责任制，激发全体市民管好自己“责任田”的责任自觉，主动作为，逐渐形成自觉维护城市形象的责任担当。

　　环境卫生

　　负责责任区范围内地面、墙壁、橱窗、护栏、电杆、绿化带及其他市政公用设施的保洁，及时清除痰迹、污物、废弃物和积水；制止和劝阻随地吐痰、乱扔瓜果皮核(渣)、烟蒂、纸屑等行为；制止乱倒垃圾污物和损坏环境卫生设施等行为；负责果皮箱等环卫设施的外表美观、整洁、完好。

　　绿化管理

　　负责责任区范围内树木花草和绿化设施的保护，制止和劝阻攀折树木花草、践踏绿地、倚树搭棚挂物、损坏花草树木和绿化设施、擅自占用绿地等行为。

　　市容秩序

　　负责维护好责任区范围内的市容市貌，建筑物立面应保持整洁，门店招牌和夜景灯光按要求设置；制止和劝阻乱堆乱放、乱摆乱设、乱搭乱建、乱贴乱画、乱扯乱挂、乱倒乱泼、乱停车辆及损坏、擅自改动或迁移市政公用设施等行为；不得擅自挖掘、占用人行道、不得擅自设置户外设施，不得倚门设摊、占道经营。城市管理部门会在商铺门前统一划线，商铺在线内出店摆摊经营，且不影响正常交通和居民生活，不属于占道经营。

　　各区街道办事处、乡(镇)人民政府要对责任区内“门前三包五不准”责任主体进行摸底排查，与责任主体签订“门前三包五不准”承诺书，并建立台账，实行动态管理，同步建立媒体曝光、月度通报、诚信黑名单等工作机制。

　　对机关、企事业单位不落实相关责任的，由监管主体书面报市文明办进行通报，对文明单位的，暂停其三个月文明奖金发放；行政机关、企事业单位及所属出租门店一个月内有3家或3次被下达行政处罚决定的，由监管主体提请市文明办取消其年度文明单位评选资格。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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