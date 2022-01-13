连翘、洛河艾咋栽培？洛阳发布两项市级标准

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局批准发布两项洛阳市地方标准，分别是连翘栽培技术规程和洛河艾栽培技术规程，自6月16日起正式实施。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局批准发布两项洛阳市地方标准，分别是连翘栽培技术规程和洛河艾栽培技术规程，自6月16日起正式实施。

洛阳山区资源丰富、气候温润，具有发展连翘产业、艾草产业的良好条件，目前，全市艾草种植面积达5.7万亩，产量3.1万吨，规模性种植加工经营主体15家，全市连翘种植面积16.9万亩，产量2.9万吨，规模性种植加工经营主体12家，因此迫切需求制订种植技术规程，便于更好地加快连翘和洛河艾健康发展。已经发布的《连翘栽培技术规程》规定了连翘的栽培环境、选地与整地、品种、繁殖、种苗标准、移栽、田间管理、采收、加工、包装和贮存条件，适用于洛阳地区连翘栽培，《洛河艾栽培技术规程》规定了洛河艾的定义、生长环境、繁殖、栽培与管理、虫草害防治、翻茬重栽、采收及包装贮藏条件，适用于洛河流域洛河艾的栽培、生产。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，《洛阳市特色种植业“五个百万亩”行动计划实施方案》提出，建立特色农产品标准化生产体系，加快制定和完善特色农产品质量标准、安全质量技术规程、产地环境标准和农产品加工、储运、包装质量标准。2021年8月，两项标准由洛阳市农业农村局提出，委托洛阳市园艺工作站制定计划，经洛阳市市场监管局组织专家审定，修改后形成标准正式文件，编写过程遵循科学、合理、全面、可操作性强的原则，力求标准结构清晰、简练、准确、浅显易懂，紧密结合生产实践，突出新技术的实用性和创新性。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 刘延庆）