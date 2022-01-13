洛阳今年将评选出15个“小个专”优秀党组织

25日，“打造洛阳特色非公党建 助力洛阳经济高质量发展”活动在洛阳市汝阳县启动，并举行首场“非公党建+市场监管”政银企精准对接活动。记者从活动现场获悉，2022年全市将评选出15个“小个专”优秀党组织。

25日，“打造洛阳特色非公党建 助力洛阳经济高质量发展”活动在洛阳市汝阳县启动，并举行首场“非公党建+市场监管”政银企精准对接活动。记者从活动现场获悉，2022年全市将评选出15个“小个专”优秀党组织。

据悉，此次活动将持续至年底，每季度至少组织一次活动，以观摩交流、典型宣讲、读书分享、专家授课、政银企对接、文体活动、互帮互赢等形式，拉动提升全市非公经济组织党建质量。活动参与对象为全市各级非公经济组织党建示范点、小个专党建试点及部分优秀小个专党组织。通过观摩学习示范点的“党建+营销”“党建+工匠”等经验，让党组织在生产经营中发挥作用，让党员在岗位的带头作用显现出来，以党建提高企业的凝聚力，提升企业的竞争力。

2021年，洛阳市非公经济组织委员会坚持“示范点带动、标准化推进、融合职责办实事”,实践探索出“非公党建“123345”工作模式，培育出各级非公党建示范点36个，被省市场监管局授予“小个专党建工作先进集体”荣誉称号。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 裴永乐 孙怀真 许一恒)