“田场、田场，TS02号风机报偏航系统故障！”5月23日临近中午，记者在嵩县九皋山东侧的TS02号风机所在地见到了带着工具驱车赶来检修的田新伟。在接近40℃的环境中，他穿上20多斤重的双钩安全带乘着免爬器7分钟就到升到了100多米高的风机机舱，在仔细检查电气系统后，协同风机维护人员共同处理故障。

定期检查测风塔

“田场、田场，TS02号风机报偏航系统故障！”5月23日临近中午，记者在嵩县九皋山东侧的TS02号风机所在地见到了带着工具驱车赶来检修的田新伟。在接近40℃的环境中，他穿上20多斤重的双钩安全带乘着免爬器7分钟就到升到了100多米高的风机机舱，在仔细检查电气系统后，协同风机维护人员共同处理故障。