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累了能歇脚，渴了有水喝！伊水游园新增一处“游园驿站”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 18:05

　　近日，伊水游园八里堂段新开放了一处“红色驿站”。驿站主要提供便民超市、免费饮用水、休息桌椅、手机充电、无线网络、书籍报刊、男女更衣、急救药箱、公共厕所等服务，同时设置了养护工人休息区，让群众和养护人员“累了能歇脚、渴了有水喝、衣服随时换、伤了有药用”。

　　洛龙区委组织部相关负责人介绍，此驿站既是“红色驿站”，也是洛龙区首个设置在游园内的区级“游园驿站”，标志着该区在探索便民“微阵地”新模式方面迈出了新的步伐。今年以来，该区本着“群众有所需、我们有所为”的原则，在前期挂牌成立6个快递、外卖“暖心驿站”的基础上，积极探索便民服务“微阵地”，决定在人气较高、流量较大、场地宽广的伊水游园八里堂段打造一处“游园驿站”，为群众提供贴心服务。目前，该驿站由洛龙区城管局代为管理。

　　下一步，洛龙区委组织部将联合区城管局打造更多的“游园驿站”，依托“微心愿墙”“意见征集箱”等群众诉求渠道，打好关爱凝聚“组合拳”，进一步完善配套功能，不断优化服务能力，提升服务质量，充分释放党建活力和城市温度，让“游园驿站”真正成为城市提质、为民服务的靓丽风景。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 惠双元 李翔 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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