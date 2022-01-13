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洛阳今年将全面完成单体超市化农贸市场改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 18:03

　　“这里干净又舒适，和传统的农贸市场完全不一样。”近日，市民张敏到位于瀍河区的东关农贸市场买菜，这里的环境让她十分满意。

　　在这里，智慧化因素无处不在：市场人口处的大屏幕实时显示当日客流量；每个摊位都配备智能电子秤，商品上秤后，净重、单价、总价、数量等信息立即呈现在电子秤的液晶屏上；扫描摊位上的溯源二维码，市民可查看商品的产地、批发市场等信息。

涧西区上发市集农贸市场，高标准建设的“超市化”精品市场

　　推进农贸市场超市化改造提升，既是市委市政府重要工作部署，也是推进洛阳创建全国文明典范城市的一项重要工作。根据近日出台的《洛阳市城市区农贸市场专项整治提升实施方案》，洛阳将加快推进农贸市场超市化改造，对现存半封闭、大棚式农贸市场进行硬件提升，进行超市化改造，2022年底完成单体超市化农贸市场改造，打造规范化、智慧化农贸市场，使农贸市场布局更加合理，功能更加齐全。同时，洛阳还将强化农贸市场日常监管，规范农贸市场经营者行为，确保农贸市场规范运营，努力把农贸市场建设成为“环境优美、购物方便、安全卫生、管理规范、群众满意”的公共交易平台和城市形象窗口。

　　当前，洛阳对照文明城市创建测评要求，共确定18条整治具体标准。各城区正对照相应标准要求，按照树立标杆、以点带面、全域推广的原则，对辖区内所有农贸市场开展整治提升，确保6月30日前全面达标。

　　洛阳市商务局相关负责人表示，下步，洛阳将以创建全国文明典范城市为目标，对标先进地市，持续完善农贸市场布局、聚焦农贸市场硬件提升、管理提升，全力推进农贸市场超市化改造提升，积极为广大群众营造智慧便民、安全放心的农产品消费环境。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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