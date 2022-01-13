洛阳中心城区今年将新增集中供热面积100万平方米 新建40座公共停车场

近日，在洛阳市洛龙区牡丹大道上，不少窨井都被施工围挡围了起来，方便工作人员对其进行检修。

近日，在洛阳市洛龙区牡丹大道上，不少窨井都被施工围挡围了起来，方便工作人员对其进行检修。 近日，在洛阳市洛龙区牡丹大道上，不少窨井都被施工围挡围了起来，方便工作人员对其进行检修。 窨井盖是城市的“安全纽扣”。为确保群众“脚底下的安全”，洛阳全面开展全市窨井设施隐患排查，对存在安全隐患的进行更换改造，加强日常养护。今年，全市计划整治问题窨井盖3万座，力争今年年底前实现城市公共区域问题窨井盖清零。 整治问题窨井盖正是《洛阳市城市治理提升工程实施方案》(下称《方案》)中确定的一项重要工作。为创建全国文明典范城市，有效解决城市治理中的突出矛盾和重难点问题，不断提升城市治理水平，今年5月，洛阳出台此《方案》，安排布置了14项重点工作任务。 ●水电气暖、垃圾处理 今年12月底之前，洛阳将完成新区、涧西、瀍东、伊滨4座污水处理厂提标改造，确保中心城区新增集中供热面积100万平方米，集中供热普及率达到96%，同时加快推进红山乡污水处理厂建设工程一期项目。 洛阳还将着力推动无废城市建设，实现全市域生活垃圾焚烧处理，城市区生活垃圾分类覆盖率达到80%以上。 周王城广场地下停车场 ●交通管理 洛阳坚持常态化依法对非标电动三轮车、低速四轮车未悬挂号牌上路行使等严重交通违法行为进行整治和处罚；强化停车秩序执法管理，围绕中心城区、商业中心、医院、学校等交通堵点，6月份实行城市区机动车差异化停车收费模式；今年12月底前，中心城区新建40座公共停车场，新增停车位7800个，新增充电设施800个。 洛阳还将加强交通场站、城市公园、商贸综合体等重点区域道路破损、设施损坏等问题排查整改。 ●智能管理 洛阳智能化管理水平有望再上一个台阶。《方案》指出，今年洛阳计划完成一体化大数据中心建设，实现数据资源集约共享，积极拓展智慧城管、智慧交管、智慧应急等智慧场景应用，打造“洛阳城市大脑”总应用，加快构建完善社会治理“一网通管”。 ●应急管理 针对城市管理、交通运行以及安全生产、交通事故、自然灾害等突发事件，今年6月底之前，洛阳将建立平时、特殊、紧急三种情况的城市运营联动指挥调度机制。 ●市容市貌 开展市容市貌“四清四严”行动。通过道路清障、广告清零、绿化带清口、裸土死株清除，严设施工围挡、严查机动车停车秩序、严管非机动车停放、严格摊贩和夜市管理，打造“干净、整洁、有序”的城市容貌。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）