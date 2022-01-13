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12个合作项目集中签约 洛阳综合保税区迎来“新伙伴”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 11:23

　　24日，洛阳综合保税区举行入区合作项目签约仪式。12个合作项目集中签约，计划投资21亿元。

　　据悉，本次签约的12个合作项目，涉及加工、贸易、物流、服务业等多个领域。其中，洛阳新丝路文化广场项目计划在龙门高铁枢纽北广场建立洛阳进口保税商品博览中心，与洛阳综保区无缝衔接，打造集购物、时尚、艺术、餐饮为一体的新零售综合体；河南吉乐富跨境供应链项目将在洛阳综保区设立大型燕窝加工基地，力争引入更多燕窝加工企业，形成中原燕窝加工基地。还有天津东疆保税港区金融创新合作项目、拉美综合保税物流枢纽(洛阳)项目、正威集团有色金属分拨中心项目、河南奥巴博科技跨境电商项目等落地后，将打开洛阳市对外开放新窗口，也标志着洛阳综保区即将投产达效、发挥效益。

　　洛阳综合保税区于2020年5月经国务院批准正式设立，规划面积1.37平方公里，是国家高新区、国家自由贸易试验区、国家自主创新示范区、国家跨境电商综合试验区四大国家战略叠加的核心区域，于2021年12月顺利通过海关总署牵头组织的封关验收。下一步，洛阳综合保税区将充分发挥政策优势，不断培育园区产业配套、营商环境等综合竞争新优势，助力海外优秀企业更多地“引进来”，扶持本土企业更好地“走出去”。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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