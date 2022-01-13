洛阳木匠自制“大炮筒”望远镜 让山里娃看到了月球环形山

“哇！快看月亮！”刚爬上栾川县庙子镇北凹村完全小学三楼，一个孩子立马兴奋地喊了出来，其他孩子跟着指着远处的月亮，又蹦又跳。顺着孩子们手指的方向，又大又圆的月亮正“挂”在树梢上，耀着白里透黄的光。
“哇！快看月亮！”刚爬上栾川县庙子镇北凹村完全小学三楼，一个孩子立马兴奋地喊了出来，其他孩子跟着指着远处的月亮，又蹦又跳。顺着孩子们手指的方向，又大又圆的月亮正“挂”在树梢上，耀着白里透黄的光。
“哇！快看月亮！”刚爬上栾川县庙子镇北凹村完全小学三楼，一个孩子立马兴奋地喊了出来，其他孩子跟着指着远处的月亮，又蹦又跳。顺着孩子们手指的方向，又大又圆的月亮正“挂”在树梢上，耀着白里透黄的光。
5月的栾川，晚风微凉。“一听说今晚可以看月亮，孩子们一下课就围着我们问，走到哪里，追到哪里。”教师赵一卜说，因为他教授的是科学课，所以她很清楚这群山里的孩子对星空的渴望，“平时上课，孩子们只能通过图片、视频了解月亮，月亮究竟长什么样子，没有人看得清。”
调适好镜头的天文望远镜早已摆在教室的门口，等待着孩子们用它瞧一瞧月亮。
“我看到了环形山！”
“我看到了月海！”
“我看到了光头强在月亮山砍树！”“我还看到了奥特曼呢！”......
“哈哈哈哈哈哈......”孩子们天马行空的回答，引得现场的老师们笑声一片。
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