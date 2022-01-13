洛阳新增一家青少年爱国主义教育示范基地

23日，市关工委为洛龙党史教育纪念馆授牌，该馆成为洛阳市青少年爱国主义教育示范基地。
23日，市关工委为洛龙党史教育纪念馆授牌，该馆成为洛阳市青少年爱国主义教育示范基地。
23日，市关工委为洛龙党史教育纪念馆授牌，该馆成为洛阳市青少年爱国主义教育示范基地。
洛龙党史教育纪念馆建成于2021年7月，位于洛龙区李楼镇城角社区，依托地下党工作者丁国华旧居修复而建，这里在革命时期曾是地下党联络点。此次修复建设，主要以丁国华同志事迹为线索，以原洛阳县关林地区地下党组织活动为脉络，展示中华人民共和国成立前李楼地区党组织建立发展情况，以及本地区革命先烈的感人事迹。此前，该馆被洛龙区委组织部、宣传部确定为洛龙区中共党史教育基地和洛龙区爱国主义教育基地。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 马正标）
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