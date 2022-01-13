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一把年纪了还玩玩具？老人可以适当接触玩具
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 08:34
陪孩子玩玩具，怀念童年时光

　　提起玩具，这可并不是孩子们的专属物品。如今，在我市一些玩具专卖店、社区活动室，也能看到老人摆弄玩具的身影。玩玩具，有人为了益智保健，有人为了追寻逝去的童年。老人对玩具有哪些需求？连日来，记者到社区、玩具市场等地走访。

　　益智保健、怀念童年，老人也爱玩具

　　这两天，69岁的刘丽娟正忙着买玩具。

　　“都是为我们自己准备的！”刘丽娟向记者展示了一张采购单，上面写着铁环、陀螺、铁皮青蛙等十几种玩具名称。原来，刘丽娟和老同学们打算举办一场“重温童趣庆祝六一”的集体怀念活动，再玩一把儿时的游戏。

　　“铁皮青蛙是我在夜市上买的，其他玩具都是网购的，平时也能给小孙子玩，很实用。”刘丽娟说。

　　23日上午，在涧西区西苑路的一处小花园里，71岁的张先生正在和同伴儿打扑克。玩了几局后，他把手里的扑克一扔，站起来要回家。“我患慢性病好多年了，视力受到影响，没法做手术，戴眼镜也没啥作用。”张先生说，退休以后，打扑克、下棋是他最大的乐趣，可得病以后，这些活动都减少了，“听说有的地方能买到字很大的扑克，我去了好几个超市也没找到。”

　　除了日常娱乐，不少老人出于益智保健的目的，对玩具也有需求。市民姚彤宇说，他的母亲已经101岁了，为了让老人锻炼抓握能力，他专门买了一个婴儿玩的会发声的硅胶玩具，让母亲经常捏捏。

　　“平时坐诊，我们会建议老人适当接触跳棋、拼图，活动活动脑子。”西工区市府院社区卫生服务中心全科医生褚建东说。

　　线下难找老人玩具，电商平台销量稳定

　　昨日下午，在涧西区周山大道附近的一家玩具专卖店，一名老人正带着孙女选购积木。老人说，她是这家店的常客，她的孙女今年5岁了，可以选购的玩具越来越多。“与其说是我陪孙女玩，不如说是我俩‘互陪’。”老人笑着说，玩玩具更多时候还寄托着自己对童年时光的怀念。

　　在西工区金谷园路附近的一家大型超市玩具区，魔方、跳棋等益智类玩具应有尽有。“没有专门的老人玩具，锻炼脑子用这些玩具就行。”超市促销人员介绍，比如魔方，分为二阶、四阶等多个级别，老人玩这类玩具对于预防阿尔茨海默病有一定的作用，平时也有子女为父母选购。

　　在各大电商平台上，老人玩具的销量如何？记者随机搜索发现，老人玩具主要分为益智类和保健类，部分老人玩具还有一定的康复作用，比如握力球、手指滚珠等。其中，益智类玩具主要有拼图、平面滚珠、连环锁等，一般售价在30元左右，其作用为开发大脑和预防阿尔茨海默病，翻看对这些玩具的评价可以发现，多为养老机构和老人子女选购。保健类玩具主要有弹力球、空竹、陀螺等，适合老人强身健体使用，记者咨询网店客服得知，老年消费者占一定比例。

　　“老有所玩”，老人可以适当接触玩具

　　昨日，记者在涧西区武汉路街道武汉路社区一间活动室看到，几张桌子上摆放着玩具箱，里面装着大大小小的积木。

　　“这些玩具，可不光是孩子们的宝贝。”该社区工作人员笑着说，他们经常组织“大手牵小手”活动，邀请辖区老人带着孩子们做游戏、玩玩具，让他们在发挥余热、增加社会认同感的同时，排解了负面情绪。

　　在洛浦公园，各式各样的健身器材深受老人欢迎。昨日清晨，记者随机采访了几名正在锻炼的老年朋友，针对“是否需要老人玩具”的话题，有人认为“可以考虑，毕竟是一种休闲方式”，但也有一些人认为“没必要”。

　　“俗话说‘老小孩’，老人和孩子一样，也有爱玩的天性。尤其是当老人的孙辈长大之后，玩手机、跳广场舞就成了最常见的消遣方式。其实，他们更需要感情的慰藉和陪伴。”褚建东说。

　　作为常年为老年患者提供服务的全科医生，褚建东认为，老人玩具能够满足老人的生理和心理需要。比如，益智类的老人玩具能够帮助老人维持体能、减缓记忆力衰退，在购买使用玩具的过程中，老人可能认识新的朋友，促使其多走出家门，不断扩大社交面，逐渐缓解孤单。

　　如今，我市不少社区都开设有养老中心、老年人活动室等场地，通过举办唱歌、绘画、健身等活动，丰富老人的文化娱乐和精神需求。在采访中，一些市民建议，有条件的社区可以根据辖区老人的需要，适当添置一些常见的老人玩具，围绕“老有所玩，老有所乐”的目标，满足老人晚年生活的文化娱乐和精神需求。

　　此外，在社区开展服务的相关社会组织负责人认为，我市相关部门可以推出扶持政策，引导本土玩具企业向老人玩具市场倾斜，根据市场需求设计特色产品，让老人真正会玩、能玩、想玩，丰富老人的精神生活。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王春艳 陈英 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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