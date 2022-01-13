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不干事要受追究
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 08:24

　　凡是主动担当作为、积极干事创业的党员领导干部，即便工作推进中存在一些问题和不足，只要不是违纪违法的原则性错误，市纪委监委就将坚决落实“三个区分开来”，及时依纪依规给予容错免责，以更有力度、更有温度的监督执纪，帮助卸下包袱、轻装前进、勇创业绩。

　　24日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国到孟津区，与区委、区政府班子成员及区人大常委会、区政协主要负责同志开展廉政勤政谈心谈话。李保国指出，清正廉洁是党员领导干部应守底线。担当干事是党员领导干部的最高价值追求。对党的十八大以来不收敛、不收手，特别是十九大后仍不知敬畏、胆大妄为的党员领导干部，要坚决查处；对既不廉洁更不干事的，要严肃追究。要把坚持严的主基调与激励保护党员干部担当作为高度统一起来，既要严厉打击贪污腐败和严肃追究不担当不作为的行为，又要关心爱护保护党员干部干事创业积极性，严格区分容错免责界限，明确“禁止区”、划好“安全区”、用好“定心丸”，对担当作为的党员干部要帮助改正错误、放下包袱、轻装前进、激励更大胆干事创业；要硬起手腕严肃查处诬告错告行为，积极主动做好澄清正名工作，倡树“当干部必作为、让干部敢作为、促干部想作为”的鲜明导向。

　　李保国强调，担当作为是党员领导干部应尽职责。各级各部门要严格落实市委统筹谋划，加快推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，全力以赴抓落实，确保市委各项工作部署落地见效。各级党员领导干部要充分发挥“头雁效应”和“关键少数”作用，充分调动干事创业的积极性、主动性、创造性，切实把精气神凝聚到推动洛阳高质量发展上来。市纪委监委将硬起手腕，持续加大监督检查力度，对重点工作落实不力、担当不足、进展缓慢的从严问责。

　　当天，李保国还实地督导了孟津区全国文明典范城市创建工作开展情况。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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