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这把拐杖剑 见证一段抗战史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 08:33
手握拐杖剑，陈新焕老人思绪万千

　　这是一柄拐杖剑，也是家住新区的陈新焕老人的传家宝。

　　日前，86岁的陈新焕拿出这件传家宝，对记者说：“这是孩子的爷爷苏振华1942年上延安时的防身武器，我们一直保存到现在。”

　　这柄拐杖剑，入鞘，剑身和剑鞘完美结合，形同拐杖；出鞘，则是一把窄窄的剑，尽管已经过去了80年，但依然非常锋利。

　　睹物思人，陈新焕想起了抗日战争时期，公公苏振华和叔叔苏振嵩的英雄壮举。

　　抗日亲兄弟 苏家出英雄

　　抗战时期，伊川吕店被称为“小苏区”，不少村庄都建有党小组，在打击日伪政权方面立下不朽功勋。

　　1937年8月15日，苏振华在宋寨村苏家大院堂屋的一面党旗下庄严宣誓，加入了中国共产党。在苏振华的影响和带动下，1938年，弟弟苏振嵩也加入党组织，苏家大院成为张思贤、苏振华、苏振嵩、韩敬先等地下党员的一个秘密指挥所。

　　1942年，苏振华等奉上级命令前往延安。考虑到路途中的安全问题，上级组织专门送给他一把铁拐杖，这把拐杖内藏一柄长剑。

　　陈新焕听婆婆说，当时，苏振华拿到拐杖剑心潮起伏，一方面，这柄拐杖剑饱含了党组织对自己的关心和爱护；另一方面，他觉得，拐杖剑蕴含“拐”和“剑”两种精神：入鞘时是拐，扶危济弱；出鞘时是剑，杀敌制胜。

　　临行前，他对弟弟苏振嵩说：你要像这柄拐杖剑一样，狠狠地插进敌人的要害。

　　苏振华化装成算命先生，突破沿途重重阻碍，到达了延安。自此之后，拐杖剑成了苏振华的宝贝，无论到哪儿，他都带着它。1972年11月，苏振华因病去世，去世后，拐杖剑传到了儿子儿媳手中。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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