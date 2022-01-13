昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，分析我市铝产业发展面临的挑战机遇，研究推动铝产业高质量发展工作。

徐衣显主持召开专题会议研究我市铝产业发展工作

创新引领加快转型蓄势赋能

推动全市铝产业高质量发展

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，分析我市铝产业发展面临的挑战机遇，研究推动铝产业高质量发展工作。

在听取全市铝产业发展整体情况汇报及河南科技大学、万基控股、伊电集团、中色科技等高校、企业意见建议后，徐衣显指出，铝产业是我市的支柱产业、特色产业，在全市乃至全省产业板块中具有重要地位，要抢抓高端铝精深加工产业“风口”，延链补链强链，加快转型升级、五链耦合，推动铝产业由大向强、由中端向高端、由规模向效益转变。

徐衣显强调，一要担负发展使命。将推动铝产业高质量发展作为推动洛阳产业优势再造的重要抓手，发挥政府引导作用，研究产业发展规律，明晰产业发展方向，集聚要素等资源，大力支持产业提质倍增、转型升级。企业要肩负发展主体责任，主动作为、克难攻坚，整合优势资源，推进优质项目，积极寻求合作，破解瓶颈制约，不断提升市场话语权和综合竞争力。二要坚持创新引领。聚焦电解铝生产、铝深加工等重点领域和关键产品，组建专业团队，加大研发投入，用好龙门实验室等创新平台，加快建设高性能铝基材料产业研究院，推动高校、企业、科研院所精准对接，开展共性关键技术攻关，构建“研发+产业+应用”全链条发展格局，加快向高端化、智能化、绿色化转型升级。三要发展终端产品。抢抓国家推动铝产业高端化政策机遇，发挥万基控股、伊川电力等龙头企业带动作用，瞄准产业下游、终端市场，增强上下游合作，促进集群发展，推动内外部协同，重点在板带箔品等下游及终端产品上求突破，以终端产品占领终端市场，努力打造新的增长极。四要深化企业改革。聚焦市场化改革方向，坚持精干主业、瘦身健体原则，深化混合所有制改革，完善法人治理结构和经营机制，发挥基础优势，优化产业结构，引导企业由生产经营向市场化运营转变，持续提升企业盈利能力，努力成为行业发展的领跑者、转型升级的引领者、市场竞争的优胜者。

孙延文、李新建、侯占国、魏世忠、任丽君、张伊民参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)