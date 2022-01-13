洛阳提高居家养老上门服务能力 老人在家就可享受助餐、助浴等服务

昨日，记者从市民政局了解到，我市提高居家养老上门服务能力，为建成家庭养老床位的老年人提供上门服务达到3.14万人次，已完成市级重点民生实事工作年度任务。

姚游游为沈红兵（右）理发

昨日，记者从市民政局了解到，我市提高居家养老上门服务能力，为建成家庭养老床位的老年人提供上门服务达到3.14万人次，已完成市级重点民生实事工作年度任务。

昨日下午，在涧西区九号街坊，居家养老服务人员姚游游为63岁的沈红兵理发。“感谢小姚，天气热了，理了发，我感觉清爽多了。”沈红兵高兴地说，他对自己的发型很满意，对姚游游表示感谢。

沈红兵因脑梗留下后遗症，行动不便，他的妻子照护他。“女儿的孩子还小，需要老伴帮忙照看，有时我一个人在家，多亏了居家养老服务人员上门。”沈红兵说，姚游游会每周上门一次，为他提供助洁、助行等服务，还会进行巡访关爱，让他心里很暖。

记者获悉，根据市民政局的安排，涧西区民政局积极推进居家社区养老服务设施建设，对760户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造，为建成家庭养老床位的老年人提供上门服务。