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西工区组织辖区学校与新疆学校开展活动 促进各民族交往交流交融
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 08:25

　　“虽然我未曾到过新疆，但从你的信里，我知道那里有雄伟壮丽的天山，有无边无际的草原，还有浩瀚的沙漠。”前不久，西工区唐宫西路小学学生袁子懿收到新疆小朋友的来信后，迫不及待地写了一封回信。

　　同心合力是最伟大的力量，民族团结是最牢固的基石。去年以来，西工区教体局组织辖区学校与新疆学校开展“手拉手 心连心 民族团结一家亲”活动，该区教体局牵头统一分配，各学校自行联系，西工区12所小学、4所中学共计2200名学生与新疆的孩子们通过书信等方式结对联谊。

　　“我所在班的孩子们听说要给新疆小朋友写信，都特别激动。”西工区白马小学五二中队辅导员阎百丽说，“收到回信后，班里像过节一样热闹。收到回信的同学急切地打开信封，孩子们的小脑瓜就都凑了上来，大家共同分享新疆小朋友带来的感动。”

　　西工区白马小学党支部副书记梅开认为，该活动让孩子们从一封封信件中增长了见识、开阔了眼界。大家互相分享美景美食，如洛阳的牡丹、龙门石窟、白马寺，新疆的坎儿井、火焰山、特色美食等，在相互了解中学会了相互尊重、包容和欣赏。

　　西工区第三实验小学的结对学校为新疆红星二场学校。该校校长王莉兵说：“虽然两地相隔2800多公里，但孩子们通过书信交流的方式，玩在一起、学在一起，在幼小的心灵里，民族团结的种子已经悄然萌芽。”

　　除了书信交流，西工区部分学校还和结对学校组织开展视频连线，进行实时交流。西工区唐宫西路小学校长李铁成说，在互联网时代，网络是相互了解的最好载体，孩子们通过网络向远方的伙伴分享自己的学习和生活，友谊在你来我往中逐渐升华。

　　西工区教体局相关负责人表示，“手拉手 心连心 民族团结一家亲”活动的开展，为两地少年儿童搭建了增进了解、增加交流的平台。孩子们的交往也增进了家庭间的情感交流，促进了学校间的教学互鉴，推动了区域间的文化交融。下一步，该区将不断丰富活动内容，通过“共读一本书”“同做一件事”等方式，不断深化新时代学校民族团结进步教育，发挥学校主渠道作用，教育引导青少年把铸牢中华民族共同体意识根植于内心深处。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王欢欢 李文波）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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