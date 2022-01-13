即日起至10月，洛阳市征集违法行为线索

昨日，记者从市市场监管局获悉，自即日起至10月，在全市范围内开展滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动，面向社会公开征集违法行为线索。

昨日，记者从市市场监管局获悉，自即日起至10月，在全市范围内开展滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动，面向社会公开征集违法行为线索。

征集线索范围重点聚焦各类行业和领域存在的滥用行政权力排除、限制竞争行为：对外地商品设置歧视性价格、收费、补贴等标准或政策，采取重复检验认证等措施，设置标准技术等壁垒，设置许可备案等障碍；滥用行政权力排斥或者限制外地经营者的行为；通过与经营者签订“政企合作”协议、备忘录等方式，妨碍其他经营者进入相关市场或者对其他经营者实行不平等待遇排除、限制竞争行为，滥用行政权力授予特许经营权行为等；以规定、办法、决定、公告、通知、意见、会议纪要等形式，制定发布含有选择性补贴、设置不合理的市场准入门槛、划分市场、限定交易主体等排除、限制竞争内容的规章、规范性文件和其他政策措施的行为等。

对于涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为，市民可拨打12315热线投诉举报，也可将相关材料发送至电子邮箱lydck0074@163.com，或直接邮寄至王城大道23号402房间。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真)