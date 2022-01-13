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李俊贤：许党报国 赤诚奉献
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 08:24

　　李俊贤金句：“希望大家听党的话，永远跟党走。”

　　“作为一名党员，无论在任何时候、任何情况下，都要绝对按照党员标准严格要求自己，把党和人民利益始终放在第一位。”这是有66年党龄的李俊贤院士的一句誓言，他用一生践行。

　　《李俊贤传》中记载，1953年4月，李俊贤向党支部递交了入党申请书，他在入党申请书的“我为什么要入党”一节中，谈了他的入党动机：“要把革命工作搞好，要搞彻底，必须把自己的全部贡献给党和人民的事业。”

　　李俊贤是这样写的，也是这样做的。1960年1月，刚从苏联学成归来的李俊贤，被抽调到北京化工研究院，成为高能推进剂研制队伍的主要负责人之一，主要进行某高性能燃料的研制。

　　在研制过程中，李俊贤发现，他们按要求采用的方法并不可行。他一咬牙，决定暗地里采用另一种方法进行研制。

　　有人对他说：“这样做，是要犯错误的。”李俊贤坚定地说：“出了问题我负责。”就这样，半年之后，李俊贤带领团队成功研制出该高性能燃料。那一刻，实验室里沸腾了，李俊贤则温和地说：“外国有，咱中国也得有。”

　　李俊贤常说，“在科研攻关事业上，国家的需要高于一切”“实验虽然危险、困难多，但共产党员不做，让别人去做，说不过去”。

　　20世纪80年代，李俊贤把目光转向聚氨酯，当时聚氨酯在国内还是一片空白。在李俊贤的推动下，黎明化工研究设计院1983年组建了聚氨酯专业研究室。经过“七五”“八五”攻关，李俊贤率领团队开发出52项科研成果，其中有22项达到国际先进水平，先后应用于高科技、汽车、建筑等行业，使中国聚氨酯行业迎来大发展。

　　“自1956年6月入党，李俊贤院士已有66年的党龄，对共产党员的身份，他看得很重。”近日在接受记者采访时，黎明化工研究设计院党委宣传部原部长薛志强说。

　　2018年的一天，黎明化工研究设计院党委收到了李俊贤的一封手写信，信是这么写的：“我(党员李俊贤)和我爱人(党员丁大云)准备捐赠人民币400万元，作为博士研究创新人才之用，准备捐赠人民币100万元，作为院内退休职工困难补助费……此致，敬礼！党员：李俊贤。”

　　“这封信以‘党员’二字开头，以‘党员’二字结尾，充分体现了李俊贤院士对党员身份的高度重视。”薛志强说。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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