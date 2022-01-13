遗嘱怎样立才有效？听听法官怎么说

老人生前立下遗嘱将房产留给儿子，因女儿质疑父亲遗嘱的真实性及合法性，儿子无法将房产过户到自己名下。

老人生前立下遗嘱将房产留给儿子，因女儿质疑父亲遗嘱的真实性及合法性，儿子无法将房产过户到自己名下。老人去世后，4个子女因此发生纠纷。昨日，记者到老城区人民法院采访此案。

因质疑父亲遗嘱合法性，4名子女起纠纷

老城区的吴某与康某，育有吴某1、吴某2、吴某3、吴某4共4个子女。康某于2011年12月去世，吴某于2014年4月去世。

吴某、康某生前在老城区有一套房产和若干存款。2013年3月27日，吴某立遗嘱一份，将其房产及存款予以分配，遗嘱显示：其百年后，房产归儿子吴某1所有。

吴某去世后，吴某1想将房产过户到自己名下，但在办理过户手续时，他的3个姐妹因对遗嘱的真实性及合法性存疑而不配合，致使其不能过户。

随后，吴某1把3个姐妹诉至法院，请求法院认定父亲的遗嘱合法有效，房产由其继承。

被告认为遗嘱不能认定为父亲真实意思的表示

庭审期间，吴某1的3个姐妹辩称：吴某1所提交的遗嘱不具备真实性及合法性，房产作为父亲的遗产，应当按照法定继承方式进行处理。

3名被告称，父亲的遗嘱是打印的，遗嘱内容出现较多法律术语，而其意识状态与书写内容明显不匹配，不能代表父亲的真实意思。因父亲不具备电子打印输出技能，本案遗嘱性质更类似为代书遗嘱，但遗嘱没有代书人的签名，由于该遗嘱注明日期为2013年，当时父亲已年过八旬，其视力、意识辨别能力较差，在没有录音、录像等作为佐证的情况下，不能认定为父亲真实意思的表示，签名部分不符合父亲的签名习惯，不能排除该遗嘱系伪造的可能。

另外，该遗嘱处分了他人财产。被继承人吴某与康某系夫妻关系，2011年康某去世后，吴某2、吴某3、吴某4均有继承权，该遗嘱处分了吴某2、吴某3、吴某4的财产份额。依照法律相关规定，吴某无权对共有财产进行处分。