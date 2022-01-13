减排降低臭氧污染 洛阳加油站夜间优惠多多

记者获悉，为有效降低臭氧污染，市环卫办昨日发出倡议，鼓励广大市民夜间加油，倡导成品油销售企业实施夜间加油优惠措施。

记者获悉，为有效降低臭氧污染，市环卫办昨日发出倡议，鼓励广大市民夜间加油，倡导成品油销售企业实施夜间加油优惠措施。

倡议书提出，倡导全市加油站在5月至9月的每日20时至次日6时实施加油优惠措施，鼓励全市各级党政机关和企事业单位公务用车、干部职工私家车以及广大社会车辆选择夜间加油。

城市建成区加油站在保障安全的前提下，5月至9月应自觉执行每日19时至次日7时前往储油库灌装汽油，每日20时至次日7时在加油站卸载汽油的规定，并定期对油气回收装置进行自查、检测、维护，确保正常运行。倡导低碳出行，鼓励市民短距离出行尽量选择步行、骑行等方式，长距离出行选择公交车、地铁等方式，少开车、少燃油。

据了解，臭氧污染已成为影响我市空气质量改善的重要因素。车辆加油时挥发的油气，也就是挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的主要前体物。它在阳光足、气温高的条件下，会发生光化学反应，加剧转换成臭氧的速度。近地面臭氧浓度过高，将造成空气污染，对人体有害。

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中国石油洛阳分公司目前已推出夜间加油优惠措施。即日起，每日20时至次日6时，客户进站办理电子卡，充值任意金额，可享受洛阳区域0.2元/升的汽油折扣优惠。

中国石油洛阳分公司还推出以下优惠措施。

1.部分站点开展汽油全卡折扣1元左右的优惠活动(可关注中国石油洛阳分公司微信公众号了解活动详情)。

2.办理天使卡、教师卡、联名卡等特色卡，享受全省区域0.3元/升的汽油折扣优惠。

3.新客户下载并注册“中油好客e站”App会员，赠送满220元减30元汽油电子券。

4.部分站点通过“中油好客e站”App绑定加油卡支付200元以上，赠送洗车券一张。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）