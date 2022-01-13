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6月底前，洛阳城市区电动两轮车挂牌率、头盔佩戴率要达到100%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 21:13

　　如今，走在洛阳街头，礼让斑马线已经蔚然成风，电动两轮车、三四轮车管理日益规范，城市交通秩序得到有效提升。为持续深入推进全国文明典范城市创建，日前洛阳出台城市区文明交通专项整治提升实施方案，旨在进一步打造文明、畅通、有序的道路交通环境。

　　根据方案，洛阳将全面深入开展电动两轮车管理、电动三四轮车整治、行人非机动车违法整治、高架桥快速路整治、机动车不礼让行人整治等，推动文明交通高质量发展。

　　电动两轮车

　　6月底前，城市区电动两轮车挂牌率达到100%、头盔佩戴率达到100%，道路通行秩序和文明交通氛围显著提升。

　　建立电动两轮车带牌销售制度，对电动车销售行业开展暗访、检查，发现违规销售非标电动车、未实行带牌销售的，依法查处、整改。对销售电动轻便摩托车、电动摩托车，未按规定出具机动车发票、合格证的，依法查处、整改。

　　建立考评机制，对交通路口定期考评，对企业、单位、社区的电动车挂牌率、头盔佩戴率、遵章守法率定期考评通报，形成常态化工作机制。

　　电动三四轮车

　　加强生产监管，对电动三、四轮车生产企业进行督导检查，对违规生产非标电动车企业，依法整改、查处、关停，并通报曝光。对无生产许可的企业，关停相关生产线，或科学引导企业转型，从源头禁止非标电动车流入市场。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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