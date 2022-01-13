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小浪底专用线（孟津段）提升工程接近尾声
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 21:19

　　小浪底专用线(孟津段)提升工程接近尾声，靓姿凸现。

　　“通行方便了，‘颜值’提高了。”24日，说起小浪底专用线提升一事，洛阳市孟津区常袋镇马岭村村民马宣曾说。

　　小浪底专用线(孟津段)提升工程是我市的重点工程，目前已接近尾声。记者在现场看到，道路十分宽阔，两旁绿植生意盎然，整条道路焕然一新。

　　小浪底专用线(孟津段)全长21公里，北起小浪底镇官庄村口，南连西工区邙岭大道。近年来，随着社会经济的快速发展，该线常有大型车辆通过，道路随之出现病害，已无法满足通行需求。

　　现场工作人员介绍，提升工程将路宽由11米拓展到30余米，两侧种植乔木、灌木等进行绿化，成为亮丽景观。

　　道路的提升，大大推动了沿线经济发展。“‘要致富，先修路’，这话一点没错儿。”孟津区常袋镇马岭村党支部书记、村委会主任马其祥说，小浪底专用线(孟津段)的提升，将为村里的产业发展注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 王艳杰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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