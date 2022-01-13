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今年前四个月，洛阳累计完成“三大改造”项目投资147.8亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 21:21
天久科技生产线

　　今年前四个月，洛阳累计完成“三大改造”项目投资147.8亿元，占全年计划投资的39.4%，超时序进度6个百分点以上，新开工项目占全年计划超八成，32个项目提前竣工投产，这是记者在24日召开的全市“三大改造”重点项目观摩活动暨工作推进会上了解到的。

　　当日活动实地观摩了中集凌宇、天久科技、古城机械、LYC轴承、中航光电等5家“三大改造”成效较为明显企业，听取全市“三大改造”项目建设情况及部分县区“三大改造”工作开展情况汇报，并就下一步重点工作进行安排部署。

　　今年以来，洛阳深入开展工业项目百日攻坚行动，持续推进“三大改造”，全年共实施“三大改造”重点项目459个，总投资995.1亿元，前四个月已推动麦斯克大尺寸半导体硅晶圆生产线等141个项目开工建设，占全年计划的80.2%；实现新强联三期精密轴承项目等46个项目竣工投产，其中32个项目提前竣工投产。

　　下一步，洛阳将结合“三个一批”“万人助万企”活动，认真落实台账管理，量体打造改造方案，加强政策兑现，注重典型示范引导，积极解决企业“不愿改、不会改、没钱改”三大痛点，力争上半年完成“三大改造”项目投资超185亿元，为圆满完成全年各项目标任务打下坚实基础，加速推动全市传统优势产业向风口产业转型。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王正豪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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