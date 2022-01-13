名单出炉！20项典型经验获评2022年洛阳质量标杆

24日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布名单，确定“洛阳大华重工科技股份有限公司实施以数字化制造提升破磨机械装备质量的经验”等20项典型经验为2022年市级质量标杆。

中集凌宇生产车间

24日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布名单，确定“洛阳大华重工科技股份有限公司实施以数字化制造提升破磨机械装备质量的经验”等20项典型经验为2022年市级质量标杆。

质量标杆是指企业在系统提升产品和服务质量的实践过程中，形成的具有示范效应、可借鉴、可推广的质量管理方法。

在2022年质量标杆评选中，洛阳锚定产业风口，结合产业基础高级化、产业链现代化，深入挖掘全面质量管理赋能制造业竞争优势提升、促进制造业高质量发展的典型经验，取得了一批丰硕成果。例如，此次入选的大华重工，通过数字化制造不断提升破磨机械装备质量，行业地位不断提升，且实现了产能提升58.26%、生产周期缩短36天、制造成本下降25%等一系列突破。

近年，洛阳高度重视推进制造业高质量发展，先后出台政策，明确对获评省级、全国质量标杆的企业分别给予50万元、100万元重奖，加快推动企业向管理模式精益化，生产方式智能化，能源供给绿色化转型升级。下一步，结合深入推进“万人助万企”，洛阳市工信局将积极组织企业开展质量标杆经验交流、现场观摩、移植推广等活动，力争年内再培育一批省级和全国质量标杆。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 张三保）