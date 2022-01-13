洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

名单出炉！20项典型经验获评2022年洛阳质量标杆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 21:23
中集凌宇生产车间

　　24日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布名单，确定“洛阳大华重工科技股份有限公司实施以数字化制造提升破磨机械装备质量的经验”等20项典型经验为2022年市级质量标杆。

　　质量标杆是指企业在系统提升产品和服务质量的实践过程中，形成的具有示范效应、可借鉴、可推广的质量管理方法。

　　在2022年质量标杆评选中，洛阳锚定产业风口，结合产业基础高级化、产业链现代化，深入挖掘全面质量管理赋能制造业竞争优势提升、促进制造业高质量发展的典型经验，取得了一批丰硕成果。例如，此次入选的大华重工，通过数字化制造不断提升破磨机械装备质量，行业地位不断提升，且实现了产能提升58.26%、生产周期缩短36天、制造成本下降25%等一系列突破。

　　近年，洛阳高度重视推进制造业高质量发展，先后出台政策，明确对获评省级、全国质量标杆的企业分别给予50万元、100万元重奖，加快推动企业向管理模式精益化，生产方式智能化，能源供给绿色化转型升级。下一步，结合深入推进“万人助万企”，洛阳市工信局将积极组织企业开展质量标杆经验交流、现场观摩、移植推广等活动，力争年内再培育一批省级和全国质量标杆。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 张三保）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新增多处热门“打卡地” 一个都不...
  • 洛阳市出台交通枢纽建设工程实施方案 ...
  • 总分600！2022年洛阳中招方案出炉
  • 太厉害了！洛阳社区医生发明核酸采样...
  • 全供事业编！洛龙区拟公开引进高学历...
  • 权威发布！2022年洛阳市义务教育阶段...
  • 伊川县今年将实施116个重点项目 完成...
  • @洛阳高考考生及家长，今起做好连续14...
  • 6月底前，洛阳将推进实施差异化停车收...
  • 十二届市委深改委第六次会议暨市委财...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    北方有佳人

    石子之眼 初夏的印象

    隋唐大运河博物馆一角

    人像练习
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605