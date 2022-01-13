扎实稳妥做好世客会申办工作 不断推动客家祖根地品牌建设

24日，市政协主席杨炳旭通过网络视频连线方式，拜访加拿大客家联谊会会长朱展伦等客属侨领，围绕洛阳申办第33届世界客属恳亲大会事宜进行交流。

24日，市政协主席杨炳旭通过网络视频连线方式，拜访加拿大客家联谊会会长朱展伦等客属侨领，围绕洛阳申办第33届世界客属恳亲大会事宜进行交流。

杨炳旭表示，洛阳作为客家祖根地，保护传承弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，既有得天独厚的优势，更有责无旁贷的责任。洛阳市高度重视世客会申办工作，客家文化保护传承创新、重要客属社团代表人士走访联谊、申办宣传和招商引资工作不断取得新进展。洛阳市将紧盯申办成功目标不动摇，压实专班专责抓落实，例会机制化推进不松懈，在统筹做好疫情防控的基础上，继续加强同客属侨领的拜访联谊，扎实稳妥做好各项申办工作，不断推动客家祖根地品牌建设，决不辜负加拿大客家联谊会等客属社团的关心和期待。

朱展伦表示，世客会是海内外客属乡亲进行交往的重要活动，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。洛阳作为客家人首次南迁出发地，客家文化源远流长，申办世客会有着深厚的历史渊源和广泛的现实基础。加拿大客家联谊会大力支持洛阳申办工作，预祝洛阳申办成功，给全球客家乡亲团聚洛阳的机会，相约客家祖根地，共享国色天香情。

全球客家崇正会联合总会秘书长王长江、河南客家联合会会长赵国新、市政协副主席曾丹梅等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)