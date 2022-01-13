洛阳印发预案明确突发地质灾害防御措施

24日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市印发《洛阳市地质灾害防御应急预案》(下称《预案》)，明确突发地质灾害应急防治措施。

24日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市印发《洛阳市地质灾害防御应急预案》(下称《预案》)，明确突发地质灾害应急防治措施。

根据气象部门预测，今年洛阳市地质灾害重点防范期为6月至9月，预计入汛时间为6月下旬中期到7月上旬前期，汛期出现暴雨洪涝可能性较大，易引发山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害，《预案》明确了地质灾害防御应急处置措施。

洛阳市将坚持“关口前移，避险为要”原则，建立地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系，科学运用监测预警、搬迁避让和工程治理等多种手段，有效规避地质灾害风险。各级政府将建立健全地质灾害预报预警体系，形成覆盖全市的地质灾害预报预警网络，建立信息共享平台，及时传送地质灾害险情和灾情、汛情、气象等监测预警信息。

根据部署，洛阳市将建立健全按灾害级别分级管理、条块结合、以各级政府为主的管理体制，确保防御应急责任和措施落到实处。各级政府建立健全县(区、管委会)、乡(镇、办事处)、村(社区)三级地质灾害群测群防网络体系，定期组织开展地质灾害应急避险演练和防范知识培训，提升基层群测群防能力。

针对避险转移安置工作，全市将坚持“就近安置、安全第一”“集中为主、分散为辅”的原则，以有组织的集体避险转移为主，与个人自主选择安全避险方式相结合，在提前拟定安全可靠、场地空间开阔的避险路线的基础上，确保相关群众安全转移。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）