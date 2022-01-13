勇救3个溺水男孩 洛阳小伙儿获万元正能量奖励

这两天，洛阳市宜阳县的陈明辉俨然成了名人，他勇救3个溺水男孩的事情在家乡传开。前几天，他到该县赵堡镇老君洞村附近的河边游玩，遇到3个男孩溺水。危难之际，他穿上救生衣下水施救，成功挽回3个孩子的生命。

这两天，洛阳市宜阳县的陈明辉俨然成了名人，他勇救3个溺水男孩的事情在家乡传开。前几天，他到该县赵堡镇老君洞村附近的河边游玩，遇到3个男孩溺水。危难之际，他穿上救生衣下水施救，成功挽回3个孩子的生命。

游玩遇到仨孩子溺水，衣服没顾得脱飞奔过去

24日，说起救人的事情，陈明辉难掩激动。今年32岁的他是宜阳县莲庄镇上涧村人。21日下午，他和表哥郑利军开车到老君洞村附近的河边游玩。

“不少人在沿岸戏水、野炊。”陈明辉说，当日16时许，他们停稳车，表哥到百米远外练太极拳，他一人留在河边。突然，一阵急促的呼救声让他紧张起来。他注意到，呼救者为对岸一对夫妇，对方指着河里说有仨男孩溺水，他们不会游泳，谁会游泳赶紧下水救人。

陈明辉刚来时看到3个男孩在水里游泳，还从石头上往水里跳，没想到会发生意外。事发地位置偏僻，拨打110怕已来不及。去年夏天，他曾到新乡运送救灾物资，车上备有一个救生衣，孩子的救生圈也在车上。他忙打开后备厢，将救生衣穿在身上，一手抱着救生圈，踩着河滩的石子飞奔过去，下水救人时衣服、鞋子都没顾得脱。

俩男孩“抱团”沉下去，他奋力营救

陈明辉下水时，只看到一个男孩在离岸边四五米远的深水区挣扎，另外俩孩子已不见踪影。他奋力游到男孩身边，用右手抓住对方的胳膊往上提，确保男孩能够呼吸。就在他拖拽着男孩往岸边游时，隐约看到水下另外两个孩子的身影。

陈明辉让男孩扒住救生圈，他腾出一只手将沉到水下的俩孩子托举上来，俩人呈搂抱在一起的姿势，意识模糊、翻起白眼。他顿时陷入两难境地，如果先救第一个孩子，再回来救“抱团”的两个孩子，恐怕凶多吉少，如果一起救，他的体力不允许。

河道另一侧是山体，距离陈明辉等人更近。他急中生智，借助救生圈先将3个孩子推至山石处，意识模糊的两个孩子稍微清醒了些后，他让孩子们抓住石头的缝隙，稍作喘息。

“我是来救你们的，一定会把你们救上岸。”陈明辉给3个孩子鼓劲儿，为下一步营救计划做准备。这时，表哥郑利军闻讯赶来。

郑利军告诉记者，他听说有人落水的事情后赶紧跑过来，想下水帮忙，被表弟阻拦，水有两三米深，他不会游泳。

孩子们成功获救，家长要登门道谢

陈明辉深吸一口气，然后一手抱着其中一个体力不支的孩子，一手划水返回岸边。他将第一个孩子营救上岸，又用同样的方式将剩下两个孩子救上来。

陈明辉和3个孩子喝了不少水，4个人到岸上后开始呕吐。过了约1个小时，3个男孩逐渐好转。他询问得知，3个男孩来自董王庄乡同一个村。水下有很多水草，他猜测意外或与孩子被水草缠住有关。

被救男孩小赵告诉记者，他今年18岁，两个小伙伴一个与他同岁，另一个比他年小几岁，都会游泳，之前曾到事发地来过。两个小伙伴突然游不动缠在一起，他试图帮忙，也令自己陷入危险境地。“多亏了陈大哥，我们吸取了这次教训，再也不敢下水了。”小赵说。

阿里巴巴天天正能量得知陈明辉的义举，决定给予他万元奖励。颁奖词中提到，他用三个来回，托起三条生命，感谢他的勇敢和坚持，让一场危难最终有惊无险，也让三名花季少年获救，有机会拥有更多彩的人生。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 王艳杰 通讯员 韩国强 陈昕)