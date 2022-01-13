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大数据物联网加持 洛阳首条智能步道亮相
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 19:26

　　24日，记者获悉，洛阳首条基于人脸识别、大数据和物联网技术打造的智能步道亮相洛龙区。这条智能步道都有哪些本领？让我们跟着健身达人体验一番。

　　全长1000米，设有智能终端和多个高清人脸识别摄像头

　　这条健身步道位于洛龙区厚德园新时代文明实践主题公园内，环公园一圈长1000米，设置有两台智能终端设备和沿途8个高清人脸识别摄像头。健身达人张瑞初次前来体验，为我们进行了现场演示。

　　步骤一：注册

手机注册

　　在智能步道起点的智能终端屏幕左下角找到二维码，用手机扫码注册。这时，终端的屏幕上会出现人脸识别的扫描界面，将脸对准手机摄像头，完成人脸信息的识别和录入。

　　步骤二：智能跑步

开始跑步(左侧为人脸识别高清摄像头)

　　在智能步道的终端设备上点击屏幕“查看我的数据”，当屏幕出现人脸识别的界面后，把脸对准终端屏幕正上方的摄像头，完成识别。然后，就可沿着智能步道跑步。

　　步骤三：查看数据

结束运动后查看健身数据

　　完成健身之后，在智能终端设备上点击“我的数据”，再次接受人脸识别扫描。这时，相关健身的智能大数据就全部出现在屏幕上。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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