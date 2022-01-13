洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

6月底前，洛阳将推进实施差异化停车收费政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 19:18
城管执法人员对违停车辆进行信息采集

　　城市停车秩序的好坏，直接反映出城市文明建设水平的高低。日前，记者从洛阳市城市管理局获悉，为推动全国文明典范城市创建工作，我市印发《洛阳市城市区停车秩序专项整治提升实施方案》(简称《方案》)，将从“推动路外公共停车设施建设、推进实施差异化停车收费政策”等10个方面，对城市区停车秩序进行整治提升。

　　《方案》提出，城市区停车秩序的治理重点要以城市主干道为主，突出农贸市场、新时代文明实践中心(所、站)、学校、医院、大型商超、写字楼、公园景点、居民小区等周边区域和停车秩序治理严管路(区域)。

　　《方案》还提出10项具体治理措施：

　　一、推动路外公共停车设施建设

　　充分挖掘地上、地下空间，积极推动停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施建设。鼓励在城市待建土地、边角空地等闲置场所设置临时停车设施。

　　二、规范施划路内停车泊位

　　结合城市道路功能、道路交通流量等情况，加强路内停车泊位限时管理；对残疾人车辆、出租汽车、城市物流车辆、公厕周边等特殊停车需求，规范设置专属停车泊位。

　　三、推动行政事业单位内部停车设施向社会开放

　　推进具备安全管理条件的行政事业单位内部停车场向社会开放，鼓励商用停车场、个人停车设施全天对外开放，实行有偿使用、错时共享。

　　四、推进实施差异化停车收费政策

　　2022年6月底前，完善城市停车价格机制，对公共停车设施和路内停车泊位，实行政府定价，根据区位、设施条件等推行差别化停车收费，通过差异化收费调控停车需求。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 5月底前，洛阳在全市开展免费核酸检测
  • 洛阳新增多处热门“打卡地” 一个都不...
  • 洛阳市出台交通枢纽建设工程实施方案 ...
  • 总分600！2022年洛阳中招方案出炉
  • 太厉害了！洛阳社区医生发明核酸采样...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 全供事业编！洛龙区拟公开引进高学历...
  • 权威发布！2022年洛阳市义务教育阶段...
  • 江凌到河南科技大学调研座谈
  • 伊川县今年将实施116个重点项目 完成...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    北方有佳人

    石子之眼 初夏的印象

    隋唐大运河博物馆一角

    人像练习
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605