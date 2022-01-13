6月底前，洛阳将推进实施差异化停车收费政策

城市停车秩序的好坏，直接反映出城市文明建设水平的高低。日前，记者从洛阳市城市管理局获悉，为推动全国文明典范城市创建工作，我市印发《洛阳市城市区停车秩序专项整治提升实施方案》(简称《方案》)，将从“推动路外公共停车设施建设、推进实施差异化停车收费政策”等10个方面，对城市区停车秩序进行整治提升。

城管执法人员对违停车辆进行信息采集

城市停车秩序的好坏，直接反映出城市文明建设水平的高低。日前，记者从洛阳市城市管理局获悉，为推动全国文明典范城市创建工作，我市印发《洛阳市城市区停车秩序专项整治提升实施方案》(简称《方案》)，将从“推动路外公共停车设施建设、推进实施差异化停车收费政策”等10个方面，对城市区停车秩序进行整治提升。

《方案》提出，城市区停车秩序的治理重点要以城市主干道为主，突出农贸市场、新时代文明实践中心(所、站)、学校、医院、大型商超、写字楼、公园景点、居民小区等周边区域和停车秩序治理严管路(区域)。

《方案》还提出10项具体治理措施：

一、推动路外公共停车设施建设

充分挖掘地上、地下空间，积极推动停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施建设。鼓励在城市待建土地、边角空地等闲置场所设置临时停车设施。

二、规范施划路内停车泊位

结合城市道路功能、道路交通流量等情况，加强路内停车泊位限时管理；对残疾人车辆、出租汽车、城市物流车辆、公厕周边等特殊停车需求，规范设置专属停车泊位。

三、推动行政事业单位内部停车设施向社会开放

推进具备安全管理条件的行政事业单位内部停车场向社会开放，鼓励商用停车场、个人停车设施全天对外开放，实行有偿使用、错时共享。

四、推进实施差异化停车收费政策

2022年6月底前，完善城市停车价格机制，对公共停车设施和路内停车泊位，实行政府定价，根据区位、设施条件等推行差别化停车收费，通过差异化收费调控停车需求。