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洛阳城市区停车秩序治理严管路（区域）名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 19:18

　　城市停车秩序的好坏，直接反映出城市文明建设水平的高低。日前，记者从洛阳市城市管理局获悉，为推动全国文明典范城市创建工作，我市印发《洛阳市城市区停车秩序专项整治提升实施方案》(简称《方案》)，将从10个方面对城市区停车秩序进行整治提升。

　　《方案》提出，城市区停车秩序的治理重点要以城市主干道为主，突出农贸市场、学校、医院、大型商超、居民小区等区域，并公布城市区停车秩序治理严管路(区域)名单。

　　一、涧西区

　　●治理路段：九都路、中州西路、南昌路、珠江路、丽春路、太原路、西苑路、武汉路、延安路、辽宁路、联盟路、长安路、建设路、周山大道、瀍涧大道、乐山路、滨河北路、河洛路、滨河南路、华夏路、丝路大道、天津路、创业路等。

　　●治理区域：王府井丹尼斯商圈、广州市场商业街、上海市场商圈、万达广场、河科大一附院、洛阳市中医院(涧西院区)、中信重工、牡丹公园、西苑公园、周山公园、牡丹广场、地铁站出入口、各大中小学校周边、各公共停车场周边300米内等区域。

　　二、西工区

　　●治理路段：九都路、中州路、定鼎路、凯旋路、芳林路、玄武门大街、瀍涧大道、金谷园路、人民东路、人民西路、解放路、体育场路、七一路、滨河北路等。

　　●治理区域：王城公园、周王城广场、洛阳火车站、各客运站、洛阳市中心医院、河科大二附院、洛阳市中医院、王府井新都汇商圈、中央商场、嘉豫万达广场、红东方广场、地铁站出入口、各大中小学校周边、辖区各公共停车场周边300米内等区域。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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