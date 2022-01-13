日前，洛阳市隋唐大运河文化博物馆开馆，馆内展出国内博物馆最大尺寸的浮雕作品——《天工开物·国运泱泱》，还有明清双桅运河古船“运河一号”，以及各种各样的文物藏品和互动项目，吸引众多市民游客前来打卡。

日前，洛阳市隋唐大运河文化博物馆开馆，馆内展出国内博物馆最大尺寸的浮雕作品——《天工开物·国运泱泱》，还有明清双桅运河古船“运河一号”，以及各种各样的文物藏品和互动项目，吸引众多市民游客前来打卡。

隋唐大运河文化博物馆体现了隋唐时期的文化底蕴，正是洛阳市塑造“现代唐风”城市风貌的一个缩影。为扎实做好城市空间、风貌管理，彰显古今辉映的城市特色形象，围绕打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，洛阳市实施城市风貌提升工程。

塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌

今年8月底前，完成制定《洛阳市城镇开发边界内控制性详细规划管理办法》，进一步规范控制性详细规划编制管理。

今年6月底前，划定城市风貌管控重点片区，精细化管理城市各类空间，日常建设项目规划设计方案编制中着力塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌，展现不同区域特色韵味，彰显古今辉映的城市特色形象。

打造隋唐文化标识

实施隋唐洛阳城历史轴线保护展示和宫城区、里坊区遗址公园建设工程，加快推进九洲池、天街等项目建设，依托“天街”“宫城核心区”和“洛南里坊区”等重点项目，加快形成展示盛唐风貌的沉浸式体验景区，尽快恢复古都历史中轴线气象，打造独具魅力的隋唐文化标识。

今年6月底前，编制完成《隋唐洛阳城国家遗址公园建设规划》《隋唐洛阳城中轴线保护展示设计方案》；完成玄武门、永泰门、宫城北区轴线、天津桥遗址保护展示工程方案编制，对九洲池二期、三期地块进行统一规划，整体打造宫城区的盛唐沉浸式体验空间，预计今年12月底前开工建设宫城区遗址公园。

启动里坊区遗址公园建设工程，建设研学营地、露营主题公园和唐潮文创艺术园。目前，研学营地已开工建设，预计今年12月竣工；露营主题公园将于今年9月启动建设，预计明年竣工；今年10月，启动唐潮文创艺术园建设，预计2023年8月完成建设。

打造城市更新“样板”

注重传承历史文脉，打造体现洛阳“盛世隋唐”“工业遗产”“牡丹花都”等文化底蕴的城市更新“样板”。

目前，我市已完成制定实施城市更新设计导则；今年6月底前，将完成编制城市更新专项方案。

建设汉魏洛阳城遗址博物馆和隋唐大运河国家文化公园(东区)项目

启动汉魏洛阳城遗址博物馆建设，建成为集展览展示、学术研究、文物收藏保护、研学、文创和游客服务中心于一体的遗址博物馆，预计今年6月完成相关方案设计；建成开放隋唐大运河国家文化公园(东区)项目，预计今年6月完成主体工程建设，10月前建成开放。

此外，预计今年12月底前，洛阳市将启动潘村、二郎庙等9个城中村改造项目，建成交付兴隆寨等7个安置房项目，并做好城镇老旧小区组团连片改造提升。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）