洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市实施城市风貌提升工程 塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 19:26

　　日前，洛阳市隋唐大运河文化博物馆开馆，馆内展出国内博物馆最大尺寸的浮雕作品——《天工开物·国运泱泱》，还有明清双桅运河古船“运河一号”，以及各种各样的文物藏品和互动项目，吸引众多市民游客前来打卡。

　　隋唐大运河文化博物馆体现了隋唐时期的文化底蕴，正是洛阳市塑造“现代唐风”城市风貌的一个缩影。为扎实做好城市空间、风貌管理，彰显古今辉映的城市特色形象，围绕打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，洛阳市实施城市风貌提升工程。

　　塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌

　　今年8月底前，完成制定《洛阳市城镇开发边界内控制性详细规划管理办法》，进一步规范控制性详细规划编制管理。

　　今年6月底前，划定城市风貌管控重点片区，精细化管理城市各类空间，日常建设项目规划设计方案编制中着力塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌，展现不同区域特色韵味，彰显古今辉映的城市特色形象。

　　打造隋唐文化标识

　　实施隋唐洛阳城历史轴线保护展示和宫城区、里坊区遗址公园建设工程，加快推进九洲池、天街等项目建设，依托“天街”“宫城核心区”和“洛南里坊区”等重点项目，加快形成展示盛唐风貌的沉浸式体验景区，尽快恢复古都历史中轴线气象，打造独具魅力的隋唐文化标识。

　　今年6月底前，编制完成《隋唐洛阳城国家遗址公园建设规划》《隋唐洛阳城中轴线保护展示设计方案》；完成玄武门、永泰门、宫城北区轴线、天津桥遗址保护展示工程方案编制，对九洲池二期、三期地块进行统一规划，整体打造宫城区的盛唐沉浸式体验空间，预计今年12月底前开工建设宫城区遗址公园。

　　启动里坊区遗址公园建设工程，建设研学营地、露营主题公园和唐潮文创艺术园。目前，研学营地已开工建设，预计今年12月竣工；露营主题公园将于今年9月启动建设，预计明年竣工；今年10月，启动唐潮文创艺术园建设，预计2023年8月完成建设。

　　打造城市更新“样板”

　　注重传承历史文脉，打造体现洛阳“盛世隋唐”“工业遗产”“牡丹花都”等文化底蕴的城市更新“样板”。

　　目前，我市已完成制定实施城市更新设计导则；今年6月底前，将完成编制城市更新专项方案。

　　建设汉魏洛阳城遗址博物馆和隋唐大运河国家文化公园(东区)项目

　　启动汉魏洛阳城遗址博物馆建设，建成为集展览展示、学术研究、文物收藏保护、研学、文创和游客服务中心于一体的遗址博物馆，预计今年6月完成相关方案设计；建成开放隋唐大运河国家文化公园(东区)项目，预计今年6月完成主体工程建设，10月前建成开放。

　　此外，预计今年12月底前，洛阳市将启动潘村、二郎庙等9个城中村改造项目，建成交付兴隆寨等7个安置房项目，并做好城镇老旧小区组团连片改造提升。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 5月底前，洛阳在全市开展免费核酸检测
  • 洛阳新增多处热门“打卡地” 一个都不...
  • 洛阳市出台交通枢纽建设工程实施方案 ...
  • 总分600！2022年洛阳中招方案出炉
  • 太厉害了！洛阳社区医生发明核酸采样...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 全供事业编！洛龙区拟公开引进高学历...
  • 权威发布！2022年洛阳市义务教育阶段...
  • 江凌到河南科技大学调研座谈
  • 伊川县今年将实施116个重点项目 完成...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    北方有佳人

    石子之眼 初夏的印象

    隋唐大运河博物馆一角

    人像练习
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605