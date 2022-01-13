宜阳县林业局生物多样性宣传进社区

2022年5月22日是第29个国际生物多样性日，今年的主题是“共建地球生命共同体”。为更好展示宜阳县生物多样性保护成效，营造全民参与的良好社会氛围，5月22日上午，宜阳县林业局组织工作人员走进社区深入开展科普宣传活动。

2022年5月22日是第29个国际生物多样性日，今年的主题是“共建地球生命共同体”。为更好展示宜阳县生物多样性保护成效，营造全民参与的良好社会氛围，5月22日上午，宜阳县林业局组织工作人员走进社区深入开展科普宣传活动。

活动现场，该县林业局工作人员通过悬挂横幅、发放宣传单等方式，向广大群众科普生物多样性保护知识、宣传保护生物多样性的重要意义和野生动植物保护相关法律法规。

下一步，该县林业局将以林长制为统筹，继续做好生物多样性保护宣传工作，进一步提高居民“保护生物物种”、“人与自然和谐共生”的意识，努力形成公众共同广泛参与生态环境保护的浓厚氛围，以良好的成效助推国家森林城市创建工作。(樊明 刘宜乐)