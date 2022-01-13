“夜探”+“云游”，洛阳迎接“智慧博物馆”时代【视频】

抖音快手、淘宝带货……如今成为洛阳各博物馆的亮相新方式。值得一提的是，今年国际博物馆日期间，洛阳部分博物馆启用“夜探”+“云游”模式，带领网友“云端”看展。

抖音快手、淘宝带货……如今成为洛阳各博物馆的亮相新方式。值得一提的是，今年国际博物馆日期间，洛阳部分博物馆启用“夜探”+“云游”模式，带领网友“云端”看展。

如今，洛阳各大博物馆充分利用新媒体等技术，在线向公众提供服务的同时，也为博物馆带来全新流量和关注。业内预测，博物馆将走入云展览的“智慧博物馆”时代。

“云游”成为今年国际博物馆日最大亮点

游客以闯关形式，进行猜灯谜、探宝、发电报等沉浸式体验……近日，八路军驻洛办事处纪念馆“夜探”活动开启。今年国际博物馆日，洛阳6家博物馆推出“夜探”博物馆活动。

“云游”成为今年国际博物馆日最大亮点。各博物馆工作人员化身“主播”，解读着博物馆的历史、馆藏、文物、文创和展览。另外，我市还推出了全媒体直播活动，通过“掌门人”晒家底、看文物“活起来”、沉浸式“探宝”，让网友“在云端”感受洛阳“城中一日，阅尽千年”的博物馆风华。

如今，网友可以足不户口，登录“东方博物馆之都”微信公众号享受“文化大餐”。截至目前，“东方博物馆之都”线上平台汇集全市102家博物馆线上数字化内容，线上展览40余个，语音讲解1400余条，视频(直播)内容60余条，实现了全市博物馆信息查阅。

“时代在变化，但年轻人想要的东西是一致的。各类文博人都在关注网络直播这个新鲜事物，我们通过这种形式，其实是想以传统文化为饵，吸引更多的年轻观众走进来，这就需要把展馆搬到网上去。”洛阳市文物局局长余杰说，在现有技术条件下，“云展览”早就不是难事。难的是，如何真正走入云展览的“智慧博物馆”时代。