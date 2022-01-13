一步一景！涧西区青年友好特色街区尽显“网红工业风”【视频】

连片口袋公园、青年友好主题墙、波浪网红座椅绿化带、路边咖啡厅及书屋……24日上午，记者在洛阳市中州中路陇北一路至长安路段看到，这里的街区微景观改造已升级完成，长约900米的青年友好特色街区正式投用。

连片口袋公园、青年友好主题墙、波浪网红座椅绿化带、路边咖啡厅及书屋……24日上午，记者在洛阳市中州中路陇北一路至长安路段看到，这里的街区微景观改造已升级完成，长约900米的青年友好特色街区正式投用。

据了解，该特色街在打造口袋公园及网红打卡地的基础上，融入“钢管”“齿轮”等“工业风”元素，既美化了辖区环境，又体现出长安路街道独有的工业遗产风貌，将涧西老街道、老厂房等具有时代感的历史照片以及对苏轼建筑的介绍，以墙体上“涧西故事”的形式娓娓道来，在挖掘涧西区文明发展历程的同时，为更多居民提供休息乘凉的好去处，为青年人提供免费的休闲会客平台。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）